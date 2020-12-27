«Ювентус борется лучше сезона, чем Фиорентина»

Журналист Марио Тенорони возвращается в Ювентус-Фиорентина в редакционной статье своего журнала FireSeviola.it: «Несколько месяцев назад, когда был выпущен календарь, внимание сразу бросилось на матч против Zoo, а дата перед перерывом не наступила точно. Тяжелое и опасное путешествие, предпринятое Беорентиной, подтвердило это чувство после опасений провести Рождество в центре изгнанной зоны, возможно, после крупного поражения на стадионе». , Как мы часто говорили, тенденции бала рисуют невообразимые сцены, на этот раз невообразимые, с написанием исторических фигур и т. Д., Чтобы обеспечить фанатам неожиданно мирное Рождество. С сезоном, который во многих отношениях был плохим. Учитель Бранделли разбивает своего ученика Бирлоу. Он погружает его в безумную игру. Фиолетовый делает невозможное возможным, туманный горизонт В надежде, что он перевернется, найди луч света и оглуши его завтра. Спустя несколько дней после Туринского события, главная тема – понять, является ли официальный и официальный источник альта поворотным моментом года. Потому что в противном случае будущее Фиорентины невелико.

После двух предыдущих задач, связанных с Сасуоло и Вероной, мы надеемся на успех в Турине, где мы увидели некоторые обнадеживающие признаки и множество рутинных проблем. Нам казалось, что рука Бранделли начала формировать команду, в то время как они заново открыли для себя боевой и оптимистичный настрой. Без этой души вы могли бы стать обладателем лучшей игровой системы в мире, но вы бы никуда не пошли. Идеи и тактические принципы имеют фундаментальное значение только в том случае, если группа идет к ногам духа. Все дело в геометрии, а не в интерпретации дизайна. Так родилась обычная фракция, символ города: обе стороны. Наполовину полный и наполовину пустой. Мы забронировали первый раз, поэтому нам сейчас сложно разгадать соперничество с «Ювентусом» у наших предшественников. Хотя они знали о необычайной силе Атланты, Виола не играл на поле, особенно после того, как Бергамо поразил нас. Если эта оценка верна, то Сассуоло, Верона и Ювентус представляют собой три этапа прогрессивного прогресса для «Пиорентины». Одна группа все еще больна, но находится на пути к выздоровлению. Бранделли делает тяжелую, но эффективную работу. Ловушки его мышления находятся в подходе Виолы.

Но это не позволяет нам поверить, что в минувший вторник проблемы улетучились в ту холодную и чудесную ночь. Когда 3 января работа возобновится, необходимы подтверждения начала матча с «Болоньей». Первое обязательство 2021 года поможет нам понять, является ли Турин поворотным моментом. Потому что подобный бизнес может стать важным стимулом для повышения самооценки. Но они могут быть внутренним решением, потому что вы должны играть с этим духом против всех духов, а не только против тех, кто дает вам другой выбор. В подобных ситуациях, особенно когда дело касается Фиорентины, необходим баланс. Победа, хотя и захватывающая, не дает нам права думать, что все зло позади и что альт может подняться на многие уровни. Стрела должна быть постепенной и поддерживаться высокой производительностью. Мы предпочитаем стабильный линейный рост Фиорентины, а не обычные американские горки. Бранделли – нужный человек в нужном месте для баланса. Практически невысокий пляж не подлежит экстатическим гиперболам, а ноги всегда упираются в землю. Мы верим в Фиорентину, но это условно.

Январь станет рыночным месяцем, что является еще одним большим испытанием для Purple Club. Руководители должны быть спокойными и ясными, а не действовать импульсивно. Всем понятно, что команду нужно усиливать, но речь идет о том, как ведется настоящая игра. Нападающий должен прийти, но было бы идеально, если бы он был идеален, даже если бы он не заменял Влаховича. В центре внимания также был режиссер, но сначала Бранделли должен был предоставить фотографию Борха Валеро в этой роли. Если, как мы думаем, Spinard станет той игрой, в которой альт присутствует не всегда, ресурсы рынка должны быть направлены в другое русло. Да для новых игроков, но уже было сделано достаточно ошибок, не допустив ошибок. Всех с Рождеством Христовым ».