“Ювентус” станет первой итальянской командой, которая появится в спортивном документальном сериале Amazon “Все или ничего”.

Стадион Allianz, Турин, Италия – 02.09.2021: Криштиану Роналду (слева) из Ювентуса пожимает руку … [+] Андреа Пирло, тренер «Ювентуса», по окончании матча Кубка Италии между «Ювентусом» и миланским «Интером». Матч завершился ничьей 0: 0. (Фото Николо Кампо / LightRocket через Getty Images) LightRocket через Getty Images



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, Продолжает укрепляться в итальянском футболе.

После закрепления исключительных прав на Лига чемпионов Матчи в Италии на турнир 2021-24 выйдут на Amazon Prime Video Все или ничего: Ювентус, Спортивный документальный сериал за кадром чемпионов Серии А.

Все или ничего: Ювентус, Как я уже упоминал в первый раз раньше ТВ-блог, Будет включать оригинальный контент с тренировок, местных и международных соревнований, разговоров в раздевалке и встреч игроков с тренерским штабом.

На шоу также будет присутствовать Криштиану Роналду, один из спортсменов-победителей в истории спорта и первый футболист, заработавший миллиард долларов.

Ювентус – самый успешный футбольный клуб в истории итальянского футбола благодаря своим 36 клубам. Скадити И самая большая база спортивных болельщиков в стране.

По оценкам Статиста, У туринского клуба 8,7 миллиона болельщиков по всей Италии, что более чем в два раза превышает количество болельщиков «Интера» (3,9 миллиона) и «Милана» (3,8 миллиона).

Ювентус станет первым клубом серии А, который появится на Amazon Prime Video Все или ничегоИ Добавьте его название в список четырех других футбольных команд.

Две из этих серий были посвящены командам Премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» с акцентом на их культовых менеджеров Джозефа «Пепа» Гвардиолы и Жозе Моуринью. Все или ничего: Бразилия За ней последовала сборная Бразилии, команда с наибольшим количеством титулов на чемпионатах мира, в то время как она была отделена от гигантов Бундеслиги. Чемпион Лиги чемпионов УЕФАБавария Мюнхен, 2021 год.

Ювентус ранее был предметом документального сериала. Это был 2018 год, когда американской потоковой платформой была Netflix.

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Грудь Первая команда, Презентация из шести частей Бьянконери, Их тренер Массимилиано Аллегри и известные игроки, такие как нынешний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и нападающий «Интера Майами» Гонсало Игуаин.

Турин, Италия – 16 февраля: игроки Ювентуса Уэстон МакКинни и Криштиану Роналду во время тренировки. … [+] Сессия перед матчем Лиги чемпионов УЕФА между Ювентусом и Порту на стадионе JTC 16 февраля 2021 года в Турине, Италия. (Фото Даниэле Бадолато – Ювентус / Ювентус через Getty Images) Ювентус через Getty Images



Не отставайте от формата, который Amazon Prime Video использует для других клубов, Все или ничего: Ювентус Здесь будут показаны не только кадры с футбольных событий. Это также даст представление о жизни профессиональных игроков «Ювентуса», включая уроженца Техаса Уэстона МакКинни и самого популярного спортсмена в мире. Криштиану Роналду.

36-летнего Роналду всегда хвалили за его феноменальную трудовую этику, которую он сочетал с врожденным талантом побивать всевозможные рекорды в футболе.

Роналду – лучший бомбардир Лиги чемпионов, забивший 134 гола в 175 играх, что позволяет ему опередить соперника на 15 голов. Лионель Месси.

Из в общей сложности 765 голов в его карьере более 300 голов были забиты после его 30-летия, что свидетельствует о том, как его сильное мышление позволяет ему быть руководителем команды на самом высоком уровне даже в том возрасте, в котором большинство футболистов рассматривают возможность выхода на пенсию.

17 декабря 2020 г., Бранденбург, Шенефельд / Верхний Кикбош: почтовый сортировочный центр Бранденбурга … [+] Приложение Amazon. Поступающие посылки сортируются по зонам доставки на площади примерно 34 000 квадратных метров и затем транспортируются в распределительные центры. Фото: Soeren Stache / dpa-Zentralbild / ZB (Фото Soeren Stache / picture alliance через Getty Images) Альянс Dpa / изображение через Getty Images



Помимо попытки расти Бьянконери Общество Все или ничего: Ювентус Ожидается, что “Ювентус” получит большую финансовую выгоду.

Манчестер Сити собрал около 10 миллионов фунтов стерлингов (14 миллионов долларов) на просмотре фильма. Все или ничего: Манчестер Сити Три сезона назад согласно Телеграф.

Аналогичным образом, коммерческая выручка Tottenham Hotspur увеличилась в 2020 году благодаря предложению Amazon Prime Video, как определено в Футбольная лига Делойт 2021 финансовый анализ.

Все или ничего: Ювентус Ожидается, что он будет выпущен в конце сезона 2020/21.