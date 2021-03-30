Юдзуру Ханю «почувствовал астму» после произвольной программы чемпионата мира по фигурному катанию.





Юдзуру Ханю из Японии завоевал бронзовую медаль после выступления в мужской программе вольным катанием на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, Швеция, 27 марта 2021 г. (AP Photo / Martin Meissner)

ТОКИО. Японская звезда фигурного катания Юдзуру Ханю сообщил, что у него развилась астма после выступления в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, где он выиграл бронзовую медаль.

Во время онлайн-интервью 28 марта Ханью подумал о своем физическом состоянии во время мероприятия и сказал: «Я думаю, что после произвольной программы я почувствовал приступ астмы как таковой».

Ханю лидировал в короткой программе мужчин, но после произвольной опустился на третье место. Слухи о плохом здоровье распространились в социальных сетях после того, как онлайн-версия российского спортивного СМИ сообщила, что Ханью перенес приступ астмы во время передачи.

Во время интервью 28 марта Ханью сказал: «Но когда мое выступление закончилось, я подумал:« Ну, у меня были проблемы с дыханием ». «Что касается результатов соревнований, он сказал:« У меня был ряд проблем. И хотя я не чувствовал особого эффекта от них в течение 6 минут разминки, они оказались в беде. Я точно знаю почему.

“Если вы спросите меня, были ли ошибки критическими, я бы сказал, что они не были такими серьезными, как предполагают результаты. Проблемы возникали каждый раз немного, поэтому, независимо от моих оценок и оценок, я лично считаю, что я поставил в хорошем исполнении “.

(Японское происхождение, Хитоши Курасава, Управление спортивных новостей)