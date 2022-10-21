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Южная Африка: Нет, американский актер Шон Пенн не снимал фальшивые видео о своем вторжении в Украину в марте 2022 года — никаких доказательств ни у кого нет

21 октября, 2022
Apollinariya Soloveva

Вкратце: мы видели много диковинных утверждений о войне между Россией и Украиной в социальных сетях. Но актер, который утверждает, что Шон Пенн был причастен к инсценировке всего конфликта, может получить торт — и он тоже определенно ошибается.

В феврале 2022 года Россия Украина вторгласьНа момент написания, война началась Все еще работает.

Распространение дезинформации о войне, даже Afrika Check Разоблачение ложных обвинений Конфликт был полностью сфабрикован.

Видео было опубликовано на ФейсбукИ ТвиттерИ ТИК Таквключая Южную Африку, с новыми утверждениями о том, что демонстрируются кадры войны на Украине. Некоторые пользователи также Предложить или же явно требовать Что это отчасти сделал американский актер и режиссер Шон Бен.

видео Появляется выход с криком «Действие!» прежде чем кричащая толпа побежала к камере.

Но действительно ли эта съемочная группа снимала театральные кадры войны в Украине?

Закулисным кадрам почти десятилетней давности, они были сняты в Белфасте.

как таковой Некоторые социальные сети Пользователи указалиЭто видео было снято в Бирмингем В Великобритании им поделились в Интернете почти за десять лет до вторжения в Украину.

видео Первоначально загружено на YouTube в 2013 году под названием Вторжение на планету Земля BTS Run For Your Life Бирмингем. Утверждает, что показывает закулисные кадры съемок научно-фантастического фильма 2019 года. Вторжение на планету ЗемляРежиссер — британский режиссер Саймон Кокс.