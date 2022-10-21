Южная Африка: Нет, американский актер Шон Пенн не снимал фальшивые видео о своем вторжении в Украину в марте 2022 года — никаких доказательств ни у кого нет

Вкратце: мы видели много диковинных утверждений о войне между Россией и Украиной в социальных сетях. Но актер, который утверждает, что Шон Пенн был причастен к инсценировке всего конфликта, может получить торт — и он тоже определенно ошибается.
В феврале 2022 года Россия Украина вторгласьНа момент написания, война началась Все еще работает.
Распространение дезинформации о войне, даже Afrika Check Разоблачение ложных обвинений Конфликт был полностью сфабрикован.
Видео было опубликовано на ФейсбукИ ТвиттерИ ТИК Таквключая Южную Африку, с новыми утверждениями о том, что демонстрируются кадры войны на Украине. Некоторые пользователи также Предложить или же явно требовать Что это отчасти сделал американский актер и режиссер Шон Бен.
видео Появляется выход с криком «Действие!» прежде чем кричащая толпа побежала к камере.
Но действительно ли эта съемочная группа снимала театральные кадры войны в Украине?
Закулисным кадрам почти десятилетней давности, они были сняты в Белфасте.
как таковой Некоторые социальные сети Пользователи указалиЭто видео было снято в Бирмингем В Великобритании им поделились в Интернете почти за десять лет до вторжения в Украину.
видео Первоначально загружено на YouTube в 2013 году под названием Вторжение на планету Земля BTS Run For Your Life Бирмингем. Утверждает, что показывает закулисные кадры съемок научно-фантастического фильма 2019 года. Вторжение на планету ЗемляРежиссер — британский режиссер Саймон Кокс.
И да, можно увидеть запаниковавшую толпу, бегущую от созданных компьютером космических кораблей. В трейлерах к фильмам.
Просмотр улиц от Google Фотографии подтверждают, что кадры были сняты в Бирмингеме. Площадь Виктории. Детали как спец. Здание мэрии БирмингемаФлаг Соединенного Королевства снаружи хорошо виден в видео.
Район также см. Один из видеодневников Кокс поделился им во время съемок, когда рабочее название «Вторжение на планету Земля» все еще использовало «Человек-калейдоскоп».
Кадры явно намного старше российского вторжения в Украину и были сняты для научно-фантастического фильма, а не в рамках кампании по дезинформации.
Шон Пенн — герой многих теорий заговора о войне на Украине.
Как организация по проверке фактов Политифакт Петля В марте 2022 г.Странная теория заговора возникла из-за визита Шона Пенна в Украину Снять документальный фильм о вторжении русских.
PolitiFact объясняет Сюжет использует несколько вводящий в заблуждение факт. 24 февраля Расшарить на Фейсбук Офис президента Украины сослался на визит Бенна в Украину в ноябре 2021 года, за несколько месяцев до Вторжение в феврале 2022 г..
Однако это не свидетельствует о том, что Бен готовился к решительному вторжению. Новостные сообщения, написанные в то время Визит Бенна в ноябре 2021 года ясно показывает, что документальный фильм должен был быть о том, что тогда было просто «войной по доверенности» между двумя странами.
Фильм «Вторжение на планету Земля» явно не снимал Бен, и нет никаких доказательств того, что он снимал театральные кадры российского вторжения в Украину.
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