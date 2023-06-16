Южная Корея восстановила часть ракеты, использовавшейся при неудачном запуске северокорейского спутника.

[1/3] Распечатанная фотография показывает часть того, что считается космической ракетой-носителем, которая, по словам Северной Кореи, упала в море у западного побережья разделенного полуострова и была спасена южнокорейскими военными в неизвестном месте в Южной Корее. 15 июня 2023 г. Защита… Читать далее

СЕУЛ (Рейтер) — Южная Корея извлекла из моря часть ракеты, использовавшейся при неудачной попытке Северной Кореи запустить свой первый военный спутник в прошлом месяце, сообщил в пятницу Объединенный комитет начальников штабов.

Объявление было сделано примерно через две недели после того, как Северная Корея безуспешно пыталась запустить свой первый спутник-шпион, при этом ракета-носитель и полезная нагрузка были отправлены в море.

Обломки были извлечены в четверг вечером со дна моря на глубине 75 метров (246 футов) ниже уровня моря у западного побережья, сообщили военные, добавив, что поиск дополнительных объектов, которые Северная Корея назвала космической ракетой-носителем, продолжается.

Южная Корея начала собирать обломки вскоре после запуска и уже восстановила более мелкие детали. Но операция столкнулась с трудностями отчасти из-за сильного прилива и плохой видимости, что побудило армию отправить 10 кораблей и десятки глубоководных водолазов.

На фотографиях, опубликованных Объединенным комитетом начальников штабов, изображен большой цилиндрический объект с надписью «Чунма», что в переводе с корейского означает «крылатый конь». Северная Корея заявила, что ракета получила название «Чоллима-1».

«Обнаруженный объект будет подвергнут тщательному анализу в сотрудничестве с Соединенными Штатами», — говорится в заявлении.

Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп заявил, что обломки, по-видимому, являются второй ступенью ракеты, и что военные продолжат поиск полезной нагрузки и третьей ступени.

Недавно обнаруженный объект, по-видимому, является топливным баком, сказал Ли Чун Гюн, почетный научный сотрудник Института политики науки и технологий в Южной Корее.

По его словам, если военные обнаружат двигатель, прикрепленный к танку, это может помочь обнаружить некоторые особенности нового северокорейского ракетного двигателя, который предназначен для создания большей тяги на больших высотах.

Чан Ён Кюн, профессор Корейского авиационного университета, сказал, что обломки также дадут подсказки о техническом прогрессе Северной Кореи в ее возможностях межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и о том, закупила ли она какие-либо компоненты за границей в возможное нарушение санкций. .

«Это важные данные», — сказал Чжан.

Южная Корея заявила, что китайские военные корабли также проводили спасательные операции в водах, где упала северокорейская ракета, но не сразу стало ясно, продолжают ли китайские военные поиски.

Сеул и Вашингтон осудили запуск, назвав его провокацией и нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих использование Северной Кореей технологии баллистических ракет.

Пхеньян заявил, что реализует свое право на освоение космоса, чтобы противостоять тому, что он назвал «агрессией» США, и пообещал вскоре запустить еще одну ракету.

ВМС Южной Кореи заявили, что подводная лодка с управляемыми ракетами USS Michigan впервые с 2017 года прибыла в Южную Корею в пятницу для проведения совместных специальных военных учений, направленных на совершенствование реагирования на северокорейские угрозы.

Отправка подводной лодки была воспринята как демонстрация силы против Северной Кореи, которая в четверг запустила две ракеты малой дальности у своего восточного побережья и предупредила о «неизбежном» ответе на военные учения между Южной Кореей и США.

(Репортаж Су Хян Чхве) Дополнительный репортаж Шин Хёнхи и Джу Мин Пак Редактирование Эд Дэвис и Джерри Дойл

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