Южная Корея выбирает VegaC для запуска спутника на основании российских санкций

СЕУЛ, Южная Корея. Южная Корея выбрала ракету Vega C компании Arianespace для запуска многоцелевого спутника для получения изображений. Комбсат-6который остался в силе из-за санкций, наложенных на Россию за вторжение в Украину.

Заместитель министра науки Южной Кореи О Тхэ-сеог объявил 1 февраля, что Vega-C была выбрана для запуска после международного тендера.

По словам замминистра, в декабре Южная Корея официально расторгла российский контракт на запуск «Компассат-6» в конце 2022 года с космодрома Плесецк на севере России на борту ракеты «Ангара». Он не сказал, будет ли корейское правительство добиваться от России компенсации за задержку.

Новая дата запуска КОМПСАТ-6 не установлена. Vega C пострадала от Ошибка запуска в декабре при попытке своего первого коммерческого полета после успешного первого полета в июле. Arianespace и Европейское космическое агентство создали независимую комиссию для расследования фиаско 20 декабря. «Мы примем решение о деталях после завершения расследования», — сказал О.

Vega C взлетела 20 декабря, но вышла из строя на втором этапе примерно через две с половиной минуты. кредит: Веб-трансляция Arianespace

KOMPSAT-6 — второй спутник Южной Кореи, оснащенный радаром с синтезированной апертурой (SAR), после Комбсат — 5Он был запущен в августе 2013 года на ракете-носителе «Днепр-1» из Домбаровского, Россия. Оказавшись на орбите, Kompsat-6 будет вести наблюдение за Землей с высоты около 505 километров над поверхностью Земли с разрешением 0,5 метра на пиксель в течение пяти лет. Хотя спутниковый автобус был разработан финансируемым государством Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI), его полезная нагрузка была изготовлена ​​местным производителем аэрокосмической техники LIG Nex1 при технической поддержке Airbus Defense and Space.

Есть еще две корейские лунные миссии, запуск которых отложен из-за санкций против России: КАС500-2 спутник дистанционного зондирования бекас, созвездие из четырех спутников 6U CubeSat для определения временной и пространственной изменчивости небольших плазменных структур в ионосфере и магнитосфере. CAS500-2 должен был быть запущен в первой половине 2022 года. Ракета Союз С российского космодрома Байконур в Казахстане и SNIPE в первой половине прошлого года на Ракета Союз С космодрома Байконур.

Хотя SNIPE указан в октябрь прошлого года будет запущен в Южной Корее КСЛВ-2 Ожидается, что в мае ракета CAS500-2 полетит на ракете-носителе за границу. «В марте мы проведем международный тендер на выбор ракеты-носителя, которая будет нести CAS500-2, и, надеюсь, в первой половине следующего года», — сказал замминистра.

Тем временем пожарные потушили пожар на Космическом центре Наро, единственном здесь гражданском стартовом комплексе, во время испытания турбинного насоса, подающего топливо в ракетные двигатели. Министерство науки В ведомстве сообщили 1 января, что пожар возник днем ​​и был потушен примерно за 70 минут. сказал Ро Хён Ир, представитель Института Кэри. Космические новости. Он сказал, что злополучные испытания не имеют ничего общего с запланированным на май третьим пуском ракеты KSLV-2.