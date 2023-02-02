Южная Корея выбирает VegaC для запуска спутника на основании российских санкций

СЕУЛ, Южная Корея. Южная Корея выбрала ракету Vega C компании Arianespace для запуска многоцелевого спутника для получения изображений. Комбсат-6который остался в силе из-за санкций, наложенных на Россию за вторжение в Украину.
Заместитель министра науки Южной Кореи О Тхэ-сеог объявил 1 февраля, что Vega-C была выбрана для запуска после международного тендера.
По словам замминистра, в декабре Южная Корея официально расторгла российский контракт на запуск «Компассат-6» в конце 2022 года с космодрома Плесецк на севере России на борту ракеты «Ангара». Он не сказал, будет ли корейское правительство добиваться от России компенсации за задержку.
Новая дата запуска КОМПСАТ-6 не установлена. Vega C пострадала от Ошибка запуска в декабре при попытке своего первого коммерческого полета после успешного первого полета в июле. Arianespace и Европейское космическое агентство создали независимую комиссию для расследования фиаско 20 декабря. «Мы примем решение о деталях после завершения расследования», — сказал О.
KOMPSAT-6 — второй спутник Южной Кореи, оснащенный радаром с синтезированной апертурой (SAR), после Комбсат — 5Он был запущен в августе 2013 года на ракете-носителе «Днепр-1» из Домбаровского, Россия. Оказавшись на орбите, Kompsat-6 будет вести наблюдение за Землей с высоты около 505 километров над поверхностью Земли с разрешением 0,5 метра на пиксель в течение пяти лет. Хотя спутниковый автобус был разработан финансируемым государством Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI), его полезная нагрузка была изготовлена местным производителем аэрокосмической техники LIG Nex1 при технической поддержке Airbus Defense and Space.
Есть еще две корейские лунные миссии, запуск которых отложен из-за санкций против России: КАС500-2 спутник дистанционного зондирования бекас, созвездие из четырех спутников 6U CubeSat для определения временной и пространственной изменчивости небольших плазменных структур в ионосфере и магнитосфере. CAS500-2 должен был быть запущен в первой половине 2022 года. Ракета Союз С российского космодрома Байконур в Казахстане и SNIPE в первой половине прошлого года на Ракета Союз С космодрома Байконур.
Хотя SNIPE указан в октябрь прошлого года будет запущен в Южной Корее КСЛВ-2 Ожидается, что в мае ракета CAS500-2 полетит на ракете-носителе за границу. «В марте мы проведем международный тендер на выбор ракеты-носителя, которая будет нести CAS500-2, и, надеюсь, в первой половине следующего года», — сказал замминистра.
Тем временем пожарные потушили пожар на Космическом центре Наро, единственном здесь гражданском стартовом комплексе, во время испытания турбинного насоса, подающего топливо в ракетные двигатели. Министерство науки В ведомстве сообщили 1 января, что пожар возник днем и был потушен примерно за 70 минут. сказал Ро Хён Ир, представитель Института Кэри. Космические новости. Он сказал, что злополучные испытания не имеют ничего общего с запланированным на май третьим пуском ракеты KSLV-2.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».