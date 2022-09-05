Южная Корея готовится к «очень сильному» тайфуну, компании ограничивают операции

Женщина пробирается сквозь сильный ветер, принесенный тайфуном Хиннамур в Наха, префектура Окинава, Япония, на этой фотографии, сделанной Киодо 4 сентября 2022 года. Фото Киодо / через REUTERS

СЕУЛ (Рейтер) — Южная Корея в понедельник повысила уровень предупреждения о тайфуне до самого высокого уровня, поскольку тайфун «Хинамор» приблизился к отмене рейсов, приостановке некоторых деловых операций и закрытию школ.

Сильный дождь и сильный ветер обрушились на юг страны, когда циклон приближался с юга со скоростью 33 км в час (20,5 миль в час). Ожидается, что «Хиннамор» выйдет на берег к юго-западу от портового города Пусан рано утром во вторник после прибытия на курортный остров Чеджу в понедельник.

Президент Юн Сок Ёль заявил, что будет готов к чрезвычайным ситуациям, на следующий день после того, как приказал властям сделать все возможное, чтобы свести к минимуму ущерб от тайфуна.

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«Из-за тайфуна во вторник по всей стране ожидаются сильные ветры и проливные дожди, а в прибрежной зоне ожидаются сильные волны, а также шторм и цунами», — сообщило Корейское метеорологическое управление.

Она сказала, что Хиннамнор следует курсом на северо-восток в сторону Саппоро, Япония.

Когда в понедельник тайфун «Хиннамнор» приблизился к Южной Корее, страна подняла уровень опасности тайфуна до самого высокого уровня.

Южная Корея классифицирует тайфуны по четырем категориям: нормальные, сильные, очень сильные и очень сильные. «Очень сильные» циклоны, такие как Хиннамнор, имеют скорость ветра до 53 метров в секунду.

Предупреждения были выпущены в южных городах Кванджу, Пусан, Тэгу и Ульсан, а также в Чеджу, а Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями и мерам безопасности повысил уровень предупреждения о тайфунах до самого высокого уровня в своей четырехуровневой системе для первый раз. Раз в пять лет.

В Пусане и близлежащих районах на выходных шел дождь, а в понедельник и вторник по всей стране ожидается еще больше дождя.

Сообщений о пострадавших не поступало, хотя более 100 человек были эвакуированы, а некоторые объекты были повреждены в результате наводнения.

Судостроители Hyundai Heavy Industries (329180.КС)Daewoo Судостроение и морское машиностроение (DSME) (042660.КС) и Samsung Heavy Industries (010140.КС) Они сказали, что прекратят работу рано утром во вторник.

представитель LG Electronics (066570.КС) Он заявил, что во вторник остановит работу своих производственных предприятий Gumi, которые производят большие OLED-телевизоры, в то время как производитель стали POSCO (005490.КС) Информационное агентство Yonhap сообщило, что работа на его производственных объектах, включая печи, была приостановлена ​​во вторник.

СК инновации (096770.КС)SK Energy, владелец крупнейшего в Южной Корее нефтеперерабатывающего завода, заявила, что попросила суда-перевозчики не работать до тех пор, пока не пройдет тайфун.

Корейский воздух (003490.КС) и Азиана Эйрлайнз (020560.КС) В понедельник он отменил большинство своих рейсов на остров Чеджу, согласно его веб-сайтам, в то время как бюджетные авиакомпании, такие как Air Seoul и Jin Air, отменили некоторые из своих рейсов.

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(Сообщает Гури Ро). Дополнительный отчет Джойс Ли и Хекьюнг Ян. Под редакцией Мураликумара Анантарамана

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