Южная Корея запустила вторую баллистическую ракету за неделю, заявили в Южной Корее

Во вторник Северная Корея запустила баллистическую ракету у своего восточного побережья в рамках своего второго испытания оружия за неделю, когда Совет Безопасности ООН собрался, чтобы обсудить растущую ракетную угрозу страны.
Южнокорейские военные заявили, что их аналитики и официальные лица США изучают траекторию и другие полетные данные северокорейского испытания, чтобы узнать больше о ракете.
Северная Корея провелаЕго последнее ракетное испытание Когда в среду он запустил так называемую гиперзвуковую ракету у своего восточного побережья. Но южнокорейские военные опровергли это утверждение, заявив, что это была совместная баллистическая ракета.
Испытание Северной Кореи в среду стало вторым с тех пор испытанием подобного оружия. сентябрь. Эти испытания нарушают несколько резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих Северной Корее разрабатывать или испытывать баллистические ракеты или ядерные устройства.
Действия Северной Кореи произошли во вторник по местному времени, когда Совет Безопасности собрался в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Обсудить последние испытания баллистических ракет страны, которые представители США, Японии, Франции, Великобритании и двух других стран назвали «угрозой международному миру и безопасности».
«Каждый пуск ракеты служит не только усилению эндогенных возможностей КНДР, но и расширению номенклатуры вооружений, доступных для экспорта ее нелегальным покупателям и дилерам по всему миру», — говорится в совместном заявлении посланников. Официальное название Северной Кореи, Корейская Народно-Демократическая Республика. Корейская Народно-Демократическая Республика осуществляет эти военные инвестиции в ущерб благосостоянию северокорейского народа. «
Посланники призвали Совет «единодушно противостоять продолжающимся дестабилизирующим и незаконным действиям КНДР» и призвали все государства-члены ООН «выполнить свои обязательства по санкциям в соответствии с резолюциями Совета Безопасности».
«Очень прискорбно, что Северная Корея выпустила ракету в этой ситуации», — заявил во вторник утром журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Северная Корея не испытывала никаких ракет большой дальности, которые могли бы напрямую угрожать континентальной части Соединенных Штатов, с тех пор, как она провела три межконтинентальных ракетных испытания в 2017 году. Но после того, как дипломатические попытки ее лидера Ким Чен Ына с президентом Дональдом Трампом провалились. В 2019 году в стране возобновились испытания большинства ракет малой дальности, в том числе запускаемых из поездов, выходящих из тоннелей.
Эти испытания показывают, что Северная Корея разрабатывает более сложные способы доставки ядерных и других боеголовок на базы в Южной Корее, Японии и США, считают военные аналитики. По словам оборонных аналитиков, некоторые ракеты, испытанные с 2019 года, работали на твердом топливе и совершали маневры в воздухе, что затрудняло их перехват.
После испытаний межконтинентальных баллистических ракет в 2017 году Ким заявил, что его страна имеет возможность нанести ядерный удар по континентальной части Соединенных Штатов. Затем в период с 2018 по 2019 год Трамп трижды встречался, чтобы подтолкнуть Соединенные Штаты к ослаблению санкций, введенных в соответствии с резолюциями Совета Безопасности.
Дипломатия Кима и Трампа потерпела крах без соглашения о свертывании ядерной программы Северной Кореи или снятии международных санкций.
Во время пятидневного собрания Рабочей партии, завершившегося 31 декабря в Пхеньяне, столице Северной Кореи, г-н Ким сказал, что условия в его стране требуют «укрепления обороноспособности государства» без «минутной задержки».
но это также Он сказал Его стране следует сосредоточиться на решении проблемы хронической нехватки продовольствия — проблемы, которую он унаследовал от своего отца и предшественника Ким Чен Ира, умершего 10 лет назад, и которую Северная Корея еще не решила.
Северная Корея по-прежнему крайне настороженно относится к любым контактам с внешним миром во время Коронавирус пандемияСлучаев заражения вирусом в стране не зафиксировано, что было поставлено под сомнение сторонними экспертами.
Рик Гладстон Содействовал репортажам из Нью-Йорка и Мотоко Рич из Токио.
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