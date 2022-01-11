Южная Корея запустила вторую баллистическую ракету за неделю, заявили в Южной Корее

Во вторник Северная Корея запустила баллистическую ракету у своего восточного побережья в рамках своего второго испытания оружия за неделю, когда Совет Безопасности ООН собрался, чтобы обсудить растущую ракетную угрозу страны.

Южнокорейские военные заявили, что их аналитики и официальные лица США изучают траекторию и другие полетные данные северокорейского испытания, чтобы узнать больше о ракете.

Северная Корея провелаЕго последнее ракетное испытание Когда в среду он запустил так называемую гиперзвуковую ракету у своего восточного побережья. Но южнокорейские военные опровергли это утверждение, заявив, что это была совместная баллистическая ракета.

Испытание Северной Кореи в среду стало вторым с тех пор испытанием подобного оружия. сентябрь. Эти испытания нарушают несколько резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих Северной Корее разрабатывать или испытывать баллистические ракеты или ядерные устройства.