Южная Корея запустила свой первый отечественный спутник

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Южная Корея провела свой первый успешный запуск спутника с помощью собственной ракеты во вторник, укрепив свои растущие амбиции в аэрокосмической области и продемонстрировав, что у нее есть ключевые технологии, необходимые для запуска спутников-шпионов и создания более крупных ракет в условиях напряженности с конкурирующей Северной Кореей, заявили официальные лица. . . Министерство науки сообщило, что трехступенчатая ракета «Нури» разместила работающий спутник для «проверки работоспособности» на целевой высоте 700 километров (435 миль) после взлета в 16:00 с Южнокорейского космодрома на Южном острове.

Спутник отправлял сигналы о своем местоположении на беспилотную южнокорейскую станцию ​​в Антарктиде. Представители министерства заявили, что на борту самолета находятся четыре небольших спутника, которые будут запущены в ближайшие дни для наблюдения за Землей и выполнения других задач.

«Наука и технологии в Республике Корея добились большого прогресса», — сказал министр науки и технологий Ли Чжон Хо на телевизионной пресс-конференции в центре запуска. «Правительство продолжит свое смелое движение к тому, чтобы стать космической державой вместе с людьми».

В ходе видеоконференции с учеными и другими участниками запуска президент Юн Сок Ёль поздравил их с достижением и пообещал выполнить свое предвыборное обещание о создании государственного космического агентства.

Телевизионное видео в прямом эфире показало, как 47-метровая ракета взлетела в воздух среди яркого пламени и густого белого дыма.

Запуск сделал Южную Корею 10-й страной в мире, запустившей спутник в космос с помощью собственной технологии.

Это второй запуск Южной Кореей ракеты «Нури». в Первая попытка в октябре прошлого годаФантомная полезная нагрузка ракеты достигла необходимой высоты, но не вышла на орбиту из-за того, что двигатель третьей ступени ракеты сгорел раньше, чем планировалось. READ От Ричарда Брэнсона до Джеффа Безоса космический туризм летает

Южная Корея, десятая по величине экономика в мире, является крупным производителем полупроводников, автомобилей и смартфонов. Но ее программа освоения космоса отстает от программы азиатских соседей Китая, Индии и Японии.

Северная Корея вывела на орбиту спутники наблюдения за Землей в 2012 и 2016 годах, хотя нет никаких доказательств того, что какой-либо из них отправлял домой космические изображения и данные. Запуски Северной Кореи привели к экономическим санкциям со стороны Организации Объединенных Наций, поскольку они были восприняты как прикрытие испытаний ракетных технологий большой дальности, запрещенных в стране.

С начала 1990-х годов Южная Корея отправила в космос большое количество спутников, но все они использовали иностранные ракетные технологии или стартовые площадки. В 2013 году Южная Корея впервые успешно запустила спутник со своей территории, но первая ступень ракеты была российского производства.

После запуска этого спутника министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило США в «двойных стандартах и ​​воровском характере», утверждая, что Вашингтон поддержал запуск Южной Кореи, но инициировал санкции ООН в связи с запуском северокорейского спутника в прошлом году. Северная Корея не сразу прокомментировала освобождение Нури во вторник.

Южная Корея планирует запустить еще четыре самолета Nuri в ближайшие годы. Он также надеется отправить зонд на Луну, построить ракеты-носители следующего поколения и отправить на орбиту крупномасштабные спутники.

Южнокорейские официальные лица заявили, что ракета «Нури» не имеет военного назначения.

Передача технологий космических запусков строго ограничена многосторонним режимом экспортного контроля, поскольку они имеют военное применение. Баллистические ракеты и космические ракеты-носители часто имеют схожие корпуса, двигатели и другие компоненты, хотя для ракет требуется способность возвращаться в атмосферу и другие технологии.

Если поместить спутник на ракету, она станет космической ракетой-носителем. «Если на него установить боеголовку, он станет оружием», — сказал Квон Ён Су, бывший профессор Корейского национального университета обороны в Южной Корее. «(Успешный запуск) действительно имеет смысл, потому что мы также успешно испытали ракету большой дальности, которую можно использовать для создания ракеты большой дальности». READ 60 лет спустя, почему Юрий Гагарин до сих пор остается чемпионом по орбите | глубоко

Было бы трудно напрямую использовать Nuri в качестве ракеты, потому что она использует жидкое топливо, которое должно храниться при очень низких температурах и требует гораздо больше времени, чем твердое топливо, сказал Ли Чун Гын, почетный научный сотрудник Института научно-технической политики. в Южной Корее. топливо. Он сказал, что северокорейские ракеты большой дальности также используют жидкое топливо, но они очень токсичны, хранятся при нормальной температуре и требуют меньше времени на дозаправку, чем «Нури».

в этом году, Северная Корея начала эксперимент Около 30 ракет с дальностью действия, которая, вероятно, доставит материковую часть США и региональных союзников, Южную Корею и Японию, в пределах пешей досягаемости.

У Южной Кореи уже есть ракеты, которые могут поразить всю Северную Корею, но некоторые эксперты говорят, что ей также нужны ракеты большой дальности, потому что она окружена региональными вооруженными силами и потенциальными противниками.

Если думать только о Северной Корее, то ракеты большой дальности для нас мало что значат. Но очень жаль, что такие военные державы, как Китай и Россия, находятся так близко к нам», — сказал Квон.

Он сказал, что успешный запуск Нури доказывает, что Южная Корея может отправить спутник-шпион на орбиту. Ли сказал, что Нури можно использовать для запуска спутника-шпиона, но для Южной Кореи было бы лучше иметь несколько небольших спутников-шпионов, которые можно было бы отправить с менее мощными твердотопливными ракетами.