Южная Корея заявила, что Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в воды у Корейского полуострова

Правительство Японии заявило в твиттере, что ракета могла быть «баллистической ракетой».

Береговая охрана Японии сообщила, что вероятная баллистическая ракета уже упала в море к 8:23 по местному времени. Всем транзитным судам предлагается следить за обновлениями.

Правительство Японии также заявило, что подтверждает безопасность самолетов и кораблей.

Испытания подводных ракет произошли после нескольких недель нарастающей напряженности на Корейском полуострове, когда сотрудничество между Пхеньяном и Сеулом возросло одновременно с эскалацией военного балансирования на грани войны. В прошлом году страна также ускорила свою программу испытаний оружия, включая запуск в конце сентября, по ее утверждению, новой гиперзвуковой ракеты. Пхеньяну запрещено проводить испытания баллистических ракет и ядерного оружия по международному праву. Запуск в среду состоится через несколько дней после выхода лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Он выступил с речью в конце года который признал, что в стране существует «продовольственная проблема». Речь завершилась важной пятидневной встречей его Рабочей партии Кореи. Ким также похвалил военный прогресс, достигнутый за 10 лет пребывания у власти, но не упомянул конкретно Южную Корею или Соединенные Штаты, за исключением краткой ссылки на политические направления межкорейских отношений и внешней политики. «Северная Корея сигнализирует о том, что не остановит ни разработку ракет« Омикрон », ни отсутствие продовольствия внутри страны, — сказал Лейф Эрик Исли, профессор Университета Айовы в Сеуле. «Это испытание демонстрирует пренебрежение режимом Кима к внутренним страданиям. Вместо того чтобы приветствовать гуманитарную помощь, Пхеньян нарушает резолюции Совета Безопасности ООН способами, которые заслуживают дополнительных экономических санкций», — сказал он. Это развивающаяся история. Приближается еще больше.