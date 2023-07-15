Южная Корея обещает больше военных поставок и помощи Украине

[1/8] Президент Украины Владимир Зеленский и президент Южной Кореи Юн Сок Ёл обмениваются рукопожатием после совместного заявления на фоне нападения России на Украину в Киеве, Украина, 15 июля 2023 года. REUTERS/Валентин Огеренко

Южная Корея снабжает Киев дополнительными припасами после бронежилетов и касок

В этом году Юн пообещал выделить 150 миллионов долларов на гуманитарную помощь.

Союзник США Сеул играет растущую роль в мировых продажах оружия

СЕУЛ/КИЕВ (Рейтер) — Президент Южной Кореи Юн Сок Ёл заявил в субботу, что его страна предоставит Украине большую партию военных грузов и гуманитарной помощи во время визита в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Неожиданная поездка состоялась после того, как Юн посетил саммит НАТО в Литве и на этой неделе посетил Польшу, где выразил солидарность с Украиной против вторжения России.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Южная Корея является союзником США и занимает девятое место в мире по экспорту оружия. Но она также настороженно относится к влиянию России на Северную Корею и сопротивляется давлению Запада с целью напрямую помочь вооружить Украину.

На пресс-конференции Юн сказал, что в этом году Южная Корея планирует предоставить Украине «более широкий спектр военных товаров» после того, как в прошлом году предоставила нелетальные товары, такие как бронежилеты и каски. Он не сообщил более подробной информации.

Южная Корея также планирует предоставить Украине гуманитарную помощь на сумму 150 миллионов долларов в этом году, сказал Юн, после примерно 100 миллионов долларов в 2022 году.

Он сказал, что он также будет сотрудничать с Киевом по таким проектам, как строительство инфраструктуры, которые могут быть поддержаны льготными кредитами из Южной Кореи.

«Обсуждаем все, что важно для нормальной и безопасной жизни людей», — сказал Зеленский, поблагодарив Юна за «мощную» поддержку.

одобрение Зеленского

В офисе Юна сообщили, что он также посетил Бучу и Ирбин, два небольших городка недалеко от столицы, где российских солдат обвиняют в военных преступлениях против мирных жителей. Москва это отрицает.

На этой неделе Юн заявил, что его администрация готовится отправить оборудование для разминирования и машины скорой помощи по запросу Украины и присоединится к фонду помощи НАТО для Украины.

Рамон Пачеко Пардо, корейский президент Брюссельского института исследований в области управления, сказал, что визит Юна важен, потому что Украину посещали лишь немногие другие азиатские лидеры.

Он добавил, что степень смещения политики в сторону большей поддержки Украины еще не ясна, но поездка показала, что Киев одобряет направленную до сих пор помощь.

«Если он уходит, это потому, что Зеленский отпустил его, потому что он чувствует, что Корея делает достаточно, чтобы оправдать это», — сказал Пачеко Пардо, добавив, что Южная Корея может оказывать большую поддержку за кулисами.

Зеленский попросил Юна усилить военную поддержку, когда они впервые встретились в мае. Юн сообщил в субботу, что Южная Корея доставила оборудование для обеспечения безопасности и гуманитарную помощь, необходимые Украине с мая, в том числе миноискатели.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что обсуждает вопрос об экспорте боеприпасов в Соединенные Штаты, но заявило, что некоторые части сообщения СМИ о том, что Сеул согласился отправить артиллерийские снаряды в Соединенные Штаты для доставки в Украину, были неточными.

В 2022 году продажи оружия Южной Кореей подскочили до более чем 17 миллиардов долларов с 7,25 миллиардов долларов годом ранее, включая оружейную сделку с Польшей на 13,7 миллиардов долларов — крупнейшую в истории Сеула — на поставку ракетных установок и истребителей.

В заявлении Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Сеула говорится, что южнокорейские компании и организации в Украине и других странах подписали в пятницу соглашения о помощи в реконструкции.

(Репортаж Джойс Ли и Оленны Хармаш) Дополнительный репортаж Джоша Смита и Шин Хёнхе. Под редакцией Уильяма Малларда и Эндрю Коуторна.

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