Южная Корея предоставит животным юридический статус, чтобы они могли столкнуться с жестоким обращением и брошенными

СЕУЛ (Рейтер) – Померанский шпиц Джин Хуэй был похоронен заживо и оставлен мертвым в 2018 году в южнокорейском портовом городе Пусан.

В то время против его владельца не было предъявлено никаких обвинений, но те, кто жестоко обращается с животными, и те, кто бросает домашних животных, скоро столкнутся с более суровым наказанием, поскольку Южная Корея планирует внести поправки в свое гражданское законодательство, чтобы дать животным юридический статус, Чунг Джэ Мин, генеральный директор Министерства юстиции от юрисконсульта Reuters в интервью.

Поправка, которая все еще должна быть одобрена парламентом, вероятно, на его следующей очередной сессии в сентябре, сделает Южную Корею одной из немногих стран, которые признают животных как живых существ, с правом на защиту и содействие благополучию и уважению. для жизни.

Давление в пользу поправки возникает, когда количество случаев жестокого обращения с животными увеличилось до 914 в 2019 году с 69 в 2010 году, как показали данные, опубликованные офисом законодательного органа, а количество владельцев домашних животных выросло до более чем 10 миллионов в стране с населением 52 миллиона человек. .

Закон о защите животных Южной Кореи гласит, что любой, кто плохо обращается с животными или злоупотребляет ими, может быть приговорен максимум к трем годам тюремного заключения или штрафу в размере 30 миллионов вон (25 494 доллара США), но критерии для определения наказания были низкими, поскольку с животными обращались как с Чангом. В том, что касается действующей правовой системы.

По его словам, после того, как Гражданский кодекс провозгласит, что животные больше не просто вещи, у судей и прокуроров появится больше вариантов при вынесении приговора.

Предложение было встречено скептически со стороны Корейской ассоциации торговли домашними животными, которая отметила, что уже существуют законы о защите животных.

«В обзоре будут представлены только способы регулирования отрасли, затрудняющие усыновление домашних животных, что сильно повлияет не только на отрасль, но и на общество в целом», – сказал генеральный менеджер ассоциации Ким Кён Со.

Ким Цзя Ён, директор приюта для брошенных собак и кошек, держит на руках Цзинь-Хи, пятилетнего шпица, спасенного из-под земли в Инсоне, Южная Корея, 11 августа 2021 года. REUTERS / Minwoo Park Прочитайте больше

Чанг сказал, что пересмотренный гражданский кодекс также проложит путь для последующих мер, таких как пакеты страхования жизни животных, обязательства по спасению и отчетность о дорожно-транспортных происшествиях.

Член палаты представителей Пак Хон Кюн, председатель Парламентского форума по защите животных, сказал, что поправка, вероятно, будет принята, поскольку существует широкий общественный консенсус в отношении того, что животных следует защищать и уважать как живые существа, которые сосуществуют в гармонии с людьми.

Группы по защите прав животных приветствовали план Министерства юстиции, призывая к более жестким наказаниям для тех, кто бросает или пытает животных, а также к запрету на мясо собак.

«Жестокое обращение, оставление и пренебрежение домашними животными в нашем обществе не улучшились», – сказал Чун Чин Кюн, президент Защитника прав животных Кореи.

Несмотря на небольшое снижение в прошлом году, количество брошенных животных выросло до 130 401 в 2020 году с 89 732 случаев в 2016 году. По оценкам, в Южной Корее насчитывается 6 миллионов домашних собак и 2,6 миллиона кошек.

Джин-Хи с большими грустными глазами, что в переводе с корейского означает «истинный свет», теперь любит проводить время с другими собаками в приюте для животных к югу от Сеула.

«Владелец вышел из себя и попросил своих детей похоронить ее заживо. Нам едва удалось спасти ее после звонка, но хозяин не был наказан, так как собака была признана принадлежащей ему», – сказал Ким Цзя Ён. , 55, директор приюта.

Животные определенно не вещи.

(1 доллар = 1176,76 вон)

Дополнительные репортажи Сангми Ча, Минву Пак, Дэвонг Ким; Под редакцией Каришмы Сингх

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.