Южнокорейские компании по производству аккумуляторных батарей для электромобилей урегулировали торговый спор, Energy News, ET EnergyWorld

LG Energy Solution и SK Innovation достигли соглашения, в результате которого президент Джо Байден больше не нуждался в вмешательстве в спор, сообщил этот человек в субботу. Человек попросил сохранить анонимность, потому что компании еще не объявили об урегулировании. Подробностей нет.
В феврале Комиссия по международной торговле США решила, что SK украла 22 коммерческие секреты LG Energy, и что SK следует запретить импортировать, производить или продавать батареи в США в течение 10 лет.
Это решение могло заставить Ford и Volkswagen бороться за аккумуляторы, поскольку оба предлагают дополнительные модели электромобилей. SK имеет контракты на производство аккумуляторов для электрического пикапа Ford F-150 и электрического внедорожника Volkswagen.
Комиссия заявила, что NSK может поставлять аккумуляторы Ford Motor Company в течение четырех лет и Volkswagen AG в течение двух лет.
Это решение ставит под угрозу завод по производству аккумуляторов стоимостью 2,6 миллиарда долларов, который SK строит в Коммерсе, штат Джорджия.
Политики призвали Байдена наложить вето на решение комитета. Байден должен был принять решение даже в воскресенье вечером.
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