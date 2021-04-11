Южнокорейские компании по производству аккумуляторных батарей для электромобилей урегулировали торговый спор, Energy News, ET EnergyWorld

Человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что два крупных производителя аккумуляторов для электромобилей в Южной Корее урегулировали давний торговый спор, который позволит одному из них продолжить реализацию планов по производству аккумуляторов в Грузии.

LG Energy Solution и SK Innovation достигли соглашения, в результате которого президент Джо Байден больше не нуждался в вмешательстве в спор, сообщил этот человек в субботу. Человек попросил сохранить анонимность, потому что компании еще не объявили об урегулировании. Подробностей нет.

В феврале Комиссия по международной торговле США решила, что SK украла 22 коммерческие секреты LG Energy, и что SK следует запретить импортировать, производить или продавать батареи в США в течение 10 лет.

Это решение могло заставить Ford и Volkswagen бороться за аккумуляторы, поскольку оба предлагают дополнительные модели электромобилей. SK имеет контракты на производство аккумуляторов для электрического пикапа Ford F-150 и электрического внедорожника Volkswagen.

Комиссия заявила, что NSK может поставлять аккумуляторы Ford Motor Company в течение четырех лет и Volkswagen AG в течение двух лет.

Это решение ставит под угрозу завод по производству аккумуляторов стоимостью 2,6 миллиарда долларов, который SK строит в Коммерсе, штат Джорджия.

Политики призвали Байдена наложить вето на решение комитета. Байден должен был принять решение даже в воскресенье вечером.

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