Южнокорейский отель приносит извинения после того, как молодожены обнаруживают, что видят зеркальную сауну

(CNN) – Элитный отель в Южная Корея Принесите извинения за ошибку, из-за которой посторонние люди могли увидеть их сауну.

Grand Josun Hotel, новый пятизвездочный отель на островном курорте Чеджу Заявление на их веб-сайте после сообщения местного блога о том, что занавески для сауны были сняты на часть дня, что позволяет людям видеть зону женской сауны с улицы.

«Мы приносим свои извинения за любые неудобства для наших клиентов при использовании некоторых помещений в женской сауне в Grand Josun Jeju Hill Suite из-за отсутствия зеркального покрытия некоторых окон и [problems in] Включите жалюзи », – говорится в сообщении, опубликованном 18 февраля.

«Эксплуатация сауны приостановлена, мы внимательно проверяем недостатки и принимаем немедленные меры для их устранения».

В отеле пояснили, что из-за специального покрытия люди не могут видеть сауну днем, но не работают ночью, поэтому шторы должны сниматься, как только стемнеет.

Корейский блогер написал о своем пребывании в отеле: Это стало вирусным Отправлено 15 февраля.

«Я отправился в медовый месяц на остров Чеджу и остановился в номере люкс в недавно открывшемся пятизвездочном отеле, но медовый месяц оказался худшим воспоминанием в моей жизни», – написал блогер, объяснив, что он и его жена весело. Использование бассейна и сауны.

«В свой последний день я пошел гулять, но когда я посмотрел в окна сауны, я обнаружил, что могу видеть внутри сауны снаружи. Я мог видеть термометр внутри сауны через окна. Мы можем видеть внутри душевые и ванные комнаты снаружи, от входа в отель, пешеходной дорожки, парковки и даже с балконов гостиничных номеров.

«Моя жена и я были потрясены, узнав об этом. Мысль о том, что мы могли принимать ванну и душ на глазах у стольких людей, вызывала у меня озноб, пока мы лечились».

По сообщению корейского информационного агентства Yonhap, в местную полицию Согвипхо вызвали, когда гости начали жаловаться персоналу отеля. Блогер утверждал, что управляющего отелем не было в городе на новогодние праздники по лунному календарю.

В настоящее время полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы определить, подвергся ли кто-либо воздействию при использовании объектов или снимал ли кто-либо незаконные фотографии или видео извне.

Во время пандемии коронавируса сухие парные и сауны были закрыты, но общественные раковины были открыты до предела вместимости. Поскольку границы страны остаются закрытыми для нерезидентов и применяются законы о карантине, многие корейцы выбрали местные праздники в этом году.

Верхнее изображение: общий вид любителей пляжа на пляже Хамдёк на острове Южный Чеджу, Южная Корея, 24 августа 2020 г. (Фото Даниэля де Картерета / AFP через Getty Images)