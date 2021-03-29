Южно-Китайское море: филиппинские истребители летают над китайским флотом в спорных водах

Международное беспокойство растет по поводу того, что Филиппины назвали «мобилизацией и угрожающим присутствием» более 200 китайских кораблей, которые, по мнению Манилы, управлялись морскими ополченцами.

Лодки пришвартовались у рифа Уитсан в 200-мильной исключительной экономической зоне Манилы.

Министр обороны Дельфина Лоренцана заявила в заявлении поздно вечером в субботу, что филиппинские военные самолеты отправлялись ежедневно для наблюдения за ситуацией.

Лоренцана сказала, что военные укрепят свое военно-морское присутствие в Южно-Китайском море для проведения «суверенного патрулирования» и защиты филиппинских рыбаков.