Южно-Китайское море: филиппинские истребители летают над китайским флотом в спорных водах

Международное беспокойство растет по поводу того, что Филиппины назвали «мобилизацией и угрожающим присутствием» более 200 китайских кораблей, которые, по мнению Манилы, управлялись морскими ополченцами.
Лодки пришвартовались у рифа Уитсан в 200-мильной исключительной экономической зоне Манилы.
Министр обороны Дельфина Лоренцана заявила в заявлении поздно вечером в субботу, что филиппинские военные самолеты отправлялись ежедневно для наблюдения за ситуацией.
Лоренцана сказала, что военные укрепят свое военно-морское присутствие в Южно-Китайском море для проведения «суверенного патрулирования» и защиты филиппинских рыбаков.
«Наши воздушные и морские активы готовы защитить наш суверенитет и наши суверенные права», – сказала Лоренцана.
Посольство Китая в Маниле не сразу ответило на запрос о комментарии. Она сказала, что корабли на рифе Уитсан были рыбацкими лодками, укрывавшимися от бурного моря, и на борту не было ополченцев.
Президент Филиппин Родриго Дутерте подтвердил послу Китая Хуан Чилиан, что Филиппины выиграли историческое арбитражное дело в 2016 году, в котором излагаются их суверенные права на фоне конкурирующих исков со стороны Китая, заявил на прошлой неделе его представитель.