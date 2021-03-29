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Южно-Китайское море: филиппинские истребители летают над китайским флотом в спорных водах

29 марта, 2021
Toma Kulikov

Международное беспокойство растет по поводу того, что Филиппины назвали «мобилизацией и угрожающим присутствием» более 200 китайских кораблей, которые, по мнению Манилы, управлялись морскими ополченцами.

Лодки пришвартовались у рифа Уитсан в 200-мильной исключительной экономической зоне Манилы.

Министр обороны Дельфина Лоренцана заявила в заявлении поздно вечером в субботу, что филиппинские военные самолеты отправлялись ежедневно для наблюдения за ситуацией.

Лоренцана сказала, что военные укрепят свое военно-морское присутствие в Южно-Китайском море для проведения «суверенного патрулирования» и защиты филиппинских рыбаков.

«Наши воздушные и морские активы готовы защитить наш суверенитет и наши суверенные права», – сказала Лоренцана.

Посольство Китая в Маниле не сразу ответило на запрос о комментарии. Она сказала, что корабли на рифе Уитсан были рыбацкими лодками, укрывавшимися от бурного моря, и на борту не было ополченцев.

Президент Филиппин Родриго Дутерте подтвердил послу Китая Хуан Чилиан, что Филиппины выиграли историческое арбитражное дело в 2016 году, в котором излагаются их суверенные права на фоне конкурирующих исков со стороны Китая, заявил на прошлой неделе его представитель.

Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань, Китай и Вьетнам имеют Конкурирующие территориальные претензии в Южно-Китайском море, Через который проходит не менее 3,4 трлн долларов в годовой торговле.
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