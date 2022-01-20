Парасельс — группа из 130 небольших атоллов и рифов в северо-западной части Южно-Китайского моря. По данным CIA Factbook, у них нет коренных жителей, только китайские военные гарнизоны численностью 1400 человек.

В заявлении ВМС США говорится, что Пенфолд оспаривает претензии Вьетнама и Тайваня.

«Все три заявителя требуют либо разрешения, либо предварительного уведомления, прежде чем военный корабль войдет в «мирный проход» через территориальное море. Согласно международному праву… корабли всех государств, включая их военные корабли, имеют право мирного прохода через территориальное море. «Навязывание односторонности любого разрешения или требования предварительного уведомления о мирном проходе является незаконным», — говорится в заявлении ВМС США.

Подтверждение права на свободу судоходства предполагает плавание в пределах 12 миль от территориальных границ от береговой линии страны, признанной международным правом.

Но ВМС выделили Китай, проведя так называемые «прямые исходные линии», которые охватывают все воды в пределах цепи островов, и заявили, что Пенфолд также оспаривает эти претензии.

«Международное право не позволяет континентальным странам, таким как Китайская Народная Республика, устанавливать базовые линии вокруг целых разрозненных островных групп», — говорится в заявлении США.

«Исходя из этих исходных условий, Китайская Народная Республика пыталась претендовать на большее количество внутренних вод, территориальных вод, исключительной экономической зоны и континентального шельфа, чем она имеет право в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении.

Китай гневно отреагировал на присутствие Пенфолда в том, что он называет своими территориальными водами.

«Командование Южного театра военных действий Народно-освободительной армии организовало военно-морской флот и военно-воздушные силы для отслеживания, контроля и предупреждения об уничтожении эсминца», — говорится в заявлении китайских военных.

«То, что сделали Соединенные Штаты, серьезно нарушает суверенитет и безопасность Китая, что является еще одним веским доказательством того, что они стремятся к морской гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря. Факты полностью доказывают, что Соединенные Штаты являются «рисковщиком» на юге. Китайское море и «крупнейший разрушитель» мира и стабильности в Южно-Китайском море Южный Китай.

Китай утверждает, что почти все 1,3 миллиона квадратных миль Южно-Китайского моря являются его суверенной территорией.

Лэнгфорд сказал, что FONOP в четверг был вторым в этом году против претензий Китая в Южно-Китайском море — USS Benfold также проплыл близко к Острова Спратли во вторник, но он подчеркнул, что это продолжение длительных военных учений США.

«Силы США действуют в Южно-Китайском море ежедневно, как и на протяжении более века», — говорится в заявлении ВМС США.