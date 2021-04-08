Юлия Ефимова попала в очередь из-за пропуска ключевого олимпиадного мероприятия

Юлия Ефимова Она финишировала третьей на дистанции 200 метров в российских олимпийских отборочных соревнованиях, за исключением того, что она не смогла проплыть в своем лучшем виде на Олимпийских играх, и пропустила свое второе противостояние с Америкой. Лили Кинг В Токио.

29-летняя Евимова финишировала второй на дистанции 100 м брассом ранее на российских испытаниях на пути к заплыву на соревнованиях в Токио, которые, по ее словам, вероятно, станут ее последними Олимпийскими играми. По данным российских СМИ.

С 2008 года она участвовала в скачках груди на 100 и 200 метров на всех олимпийских чемпионатах и ​​чемпионатах мира и выиграла медали в девяти из 10 забегов до чемпионата мира 2013 года.

Евимова, двукратная чемпионка мира и вторая самая быстрая женщина в истории в беге на 200 м грудью, показала 2: 24,16 в этом финале в четверг, что на 4,75 секунды меньше своего личного рекорда 2013 года.

Она отставала от победителя на 2,53 секунды. Евгения Чикунова И на 1,4 секунды отстает от финалистов. Мария Темникова.

Ни одна страна не может включать более одного пловца в одно олимпийское соревнование. Обычно это лучший участник олимпийских отборов.

В 2019 году Евимова также заняла третье место в России на дистанции 200 метров брассом после Чикуновой и Тимниковой. Евимова заменила чемпионку страны Чикунова в списке чемпионатов мира. Вместо этого 14-летняя Чикунова отправилась в юниорские соревнования и завоевала титулы на 100 и 200 метров груди.

В чемпионате мира среди взрослых Евимова повторила золотую медаль, на этот раз на 2,35 секунды.

Финишировав третьей в четверг, Евимова сказала, что сделает то, что ей сказали, и пожелала удачи другим пловцам, отметив при этом международный рекорд 25-летней Темниковой, за исключением одного чемпионата Европы. мне Спорт Экспресс. Темникова выиграла 200 м груди на чемпионате Европы по шорт-треку 2019 (бассейн 25 м).

В 2016 году Евимовой изначально запретили участвовать в Олимпийских играх в соответствии с мандатом Международного олимпийского комитета, согласно которому любой россиянин, ранее запретивший допинг, будет дисквалифицирован из-за нарушений антидопингового законодательства государством в то время.

Он подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который постановил, что оговорка МОК не имеет законной силы.

Ефимова была заблокирована на 16 месяцев с 2013 по 2015 год после положительного результата теста на стероид. Комиссия FINA постановила, что Ефимова не пыталась намеренно обмануть, но по халатности не прочитала этикетку с добавками в магазине GNC. Она полагалась на утверждение продавца после того, как он спросил ее, “свободна ли она от стероидов”.

В Рио Кинг незабываемо кивнул пальцем на фотографию Эвимовой по телевизору в сборной комнате и на следующую ночь ударил россиянина 100-метровой грудью.

«Вас арестовали за мошенничество с наркотиками, я не фанат», – незабываемо сказал Кинг в Рио, добавив после Игр.[Doping] Это было у всех на уме. У нас были командные встречи, на которых мы говорили о том, на что это будет похоже. Мы собирались на допинг-гонку, и все мы это знали ».

Кинг и Ефимова обнимались во время поединка на двух последних чемпионатах мира.

Основное мероприятие King – это 100-метровые грудные имплантаты. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и рекордсменка мира. Евимова после серебряной медали в Рио взяла бронзовую и серебряную медали в груди на 100 метров позади Кинга на чемпионатах мира в 2017 и 2019 годах.

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