Юридические спонсоры заплатили 75 миллионов фунтов стерлингов за участие в бракоразводном процессе с российским миллиардером

Спонсорам, которые поддержали бывшую жену российского миллиардера в бракоразводном процессе в Верховном суде, было выплачено 103 миллиона долларов (74,6 миллиона фунтов стерлингов) за участие в этом историческом деле.

Burford Capital, которая финансирует истцов в юридических спорах с целью получения части любого урегулирования, сообщила Лондонской фондовой бирже, что она получила «полное денежное право … в связи с делом Ахмедова».

Компания сообщила, что ожидает, что в этом году операционная прибыль увеличится на 20 млн долларов (14,5 млн фунтов).

Российская домохозяйка Татьяна Ахмедова получает иск при финансировании от Burford Capital (Yui Mok / PA)

Берфорд финансировал Татьяну Ахмедову через Высокий суд Лондона, где судья присудил компенсацию за развод в размере около 450 миллионов фунтов стерлингов.

Из России, но проживающей в Лондоне, 41,5% состояния ее бывшего мужа Фархада Ахметова в размере более 1 миллиарда фунтов стерлингов было приобретено г-ном Хаддоном Кейвом в конце 2016 года.

Ахмедов не выплатил выкуп, и г-жа Ахмедова подала в суд в Великобритании и за рубежом, пытаясь найти и арестовать его активы.

В рамках подготовки к делу Ахмедова сказала, что наняла группу по возвращению активов, в которую входят бывшие сотрудники Специальной лодочной службы Королевского военно-морского флота.

В мае его представитель сообщил, что были возвращены активы на миллионы фунтов стерлингов, включая вертолет и катер.

Тимур Ахметов, сын г-жи Ахмедовой, обвиняется в сокрытии отцовского состояния от матери (Юи Мок / ПА)

В то время представитель сказал, что Ахмедова также думала, что она может претендовать на владение роскошной яхтой Luna, которая стоит более 200 миллионов фунтов стерлингов и пришвартована в Дубае.

По его словам, решение суда на Маршалловых островах, где была зарегистрирована яхта, открыло путь к передаче права собственности.

Представитель Ахмедова не согласился.

Он сказал, что решение суда в Дубае не позволило г-же Ахмедовой конфисковать яхту.

Ахметов говорит, что, поскольку он и его бывшая жена не британцы и не женились в Великобритании, британский судья не должен был принимать решение о деньгах.

Ранее в этом году другой судья лондонского Высокого суда пришел к выводу, что г-жа Ахмедова стала жертвой «серии схем», направленных на то, чтобы «лишить ее досягаемости каждый пенни».

Г-жа Гвинет Ноулз, которая наблюдала за недавними судебными процессами, пришла к выводу, что ее бывший муж и старший сын Тимур Ахметов вместе работали против нее.

История продолжается

Она сказала, что Тимур Ахметов был «лейтенантом» своего отца.

Судья сказал, что Тимуру Ахметову были переведены очень большие суммы, и постановил, что он должен заплатить своей матери около 75 миллионов фунтов стерлингов.

Burford Capital – одна из многих компаний, финансирующих судебные разбирательства, которые выросли в последние годы, поскольку коллективные иски стали более распространенными в Великобритании.

Rival Therium Litigation Funding в настоящее время поддерживается группой пенсионных фондов и управляющих активами, которые узнают на этой неделе, смогут ли они сформировать группу, чтобы инициировать действия против нескольких крупных банков за якобы фиксирование обменных курсов.

Бывший регулятор пенсионного обеспечения Майкл О’Хиггинс возглавляет судебное дело, по которому проигравшим клиентам может быть выплачен 1 млрд фунтов стерлингов.