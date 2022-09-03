Юрий Борисов осматривает строительную площадку Российского национального космического центра — Параболическая арка

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов осматривает строительную площадку Национального космического центра. (кредит: Роскосмос)

МОСКВА (Роскосмос PR) — Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов осматривает строительную площадку Национального космического центра (НКЦ), понедельник, 29 августа 2022 г.

В комплексе НКК уже полностью построены блоки основной малоэтажной части зданий НКК и построено 27 этажей высотного здания, архитектурной доминанты НКК. Начат монтаж фасадных систем и работы по расширению инженерных систем и оборудования.

В НКЦ планируется разместить около 12 000 сотрудников организаций ракетно-космической отрасли, а также 8 000 сотрудников Московской производственной площадки Центра Хруничева. В НКЦ также разместятся профильные кафедры ведущих инженерных вузов Москвы, готовящие специалистов для отрасли.

Борисов сказал: «Создание Национального космического центра решает ряд задач, имеющих стратегическое значение для развития ракетно-космической отрасли. Размещение московских отраслевых организаций в одном центре обеспечит современные рабочие условия для деятельности специалистов. Создание профильных профильных кафедр, научных лабораторий, учебно-воспитательного комплекса для студентов, студентов и аспирантов, которые работают в непосредственном контакте с действующими учреждениями для повышения качества подготовки кадров и обеспечения более высокой степени интеграции науки, производства и образования в реализация крупных отраслевых проектов».

Национальный космический центр создается правительством Москвы совместно с госкорпорацией «Роскосмос» по поручению президента России Владимира Путина. Он станет одним из крупнейших центров аэрокосмической промышленности мира, объединив на одной площадке ведущие организации ракетно-космической отрасли: штаб-квартиры Госкорпорации «Роскосмос», институты, промышленные предприятия, конструкторские бюро и другие объекты. Его главной архитектурной особенностью станет 47-этажная башня высотой более 288 метров.

Помимо строительства НКЦ, в этом районе Москвы также планируется освоить освободившийся от Центра Хруничева прилегающий участок площадью около 90 га. Здесь будет создана особая экономическая зона, разместится научно-производственная группа, развита социальная и транспортная инфраструктура. Также могут появиться конференц-выставочный центр и ремонтные помещения.