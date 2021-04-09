Юрий Гагарин и Восток-1, первый человек …

Как работает Восток 1

Ракета, которая запустила “Восток-1” и “Юрия Гагарина” на орбиту, является производным от советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Ракета была первоначально разработана для доставки ядерных бомб в Соединенные Штаты и была повторно использована для обработки человеческих грузов.

Гагарин был старшим лейтенантом советских ВВС, когда правительство выбрало его и 19 других пилотов для участия в первой программе подготовки космонавтов. В итоге его выбрали на Восток-1 из-за полета. Мастерство и то, что он был невысоким (1,57 метра, или 5 футов 2 дюйма), что позволило ему легче поместиться в его узкую капсулу.

Восток-1 состоит из компактной сферы шириной всего 2 метра, а также блока оборудования, в котором размещены электроника и пропеллеры, которые будут использоваться для доставки корабля на Землю. Если бы двигатели для входа в атмосферу вышли из строя, Гагарин естественным образом вернулся бы в атмосферу Земли. через 10 дней. Он привез с собой достаточно еды и припасов, чтобы выжить, если это случится.

Гагарин был запущен с того, что сейчас известно как космодром Байконур в Казахстане. В тот момент это место было названо Тиратам в честь близлежащей железнодорожной станции, чтобы запутать Уэста относительно точной цели места запуска. Борт, с которого был запущен «Восток-1», называется «Гагаринский старт» и до сих пор используется на пилотируемых запусках «Союза».

Гагарин и Восток-1 были освобождены около полудня. Вскоре после взлета космонавт крикнул: «Поехали!». По радио, что примерно переводится с английского как «Давайте кататься!» Он вышел на орбиту через несколько минут и смог видеть Землю через единственное окно у своих ног.

Большая часть полета была автоматизирована, хотя Гагарин имел возможность вручную управлять своим космическим кораблем в аварийной ситуации. Когда “Восток-1” готовился к повторному входу в атмосферу Земли, космический корабль покинул свое оборудование, как и планировалось. Однако блок не был полностью отсоединен и оставлен прикрепленным к капсуле гагарина с помощью проволоки.

Дополнительный вес подтолкнул Гагарина к вращению, заставив его испытать 8 гигабайт силы – намного больше, чем можно было бы ожидать во время обычного полета. Как обученный пилот истребителя, он мог сохранять сознание до тех пор, пока провода, удерживающие блок оборудования, не ослабли, стабилизируя его шасси.

Примерно в 7 километрах над поверхностью Земли Гагарин был сброшен с Востока-1, как и планировалось, и спущен на землю с парашютом. Местный фермер и его дочь заметили, как сферический металлический шар с Востока-1 упал на землю, а затем Гагарин осторожно поплыл и приземлился в оранжевом летном костюме. Гагарин вспоминает позже: «Когда они увидели меня в моем скафандре, они начали в страхе отступать. Я сказал им: не бойтесь, я такой же советский гражданин, как вы, я спустился из космоса и мне нужно найти телефон. позвонить в Москву! »