Юрий Гагарин остается примером для всех поколений космонавтов – французский космонавт Песке – наука и космос

«Для всех нас Юрий Гагарин – верный пример, которому мы следуем. Я часто думал о нем в течение долгих часов, предшествовавших запуску корабля« Союз »в 2016 году, – сказал Песке, вспоминая свой первый полет на Международную космическую станцию ​​(МКС). ).

Париж, 8 апреля. Французский астронавт Томас Песке сообщил ТАСС в четверг, что первый в мире человек в космосе Юрий Гагарин остается образцом для всех поколений космонавтов.

«Для меня было большой честью проследить его путь через космическую базу Байконур», – сказал он. «Я очень старался представить, что чувствовал Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года», – добавил французский космонавт.

По словам Песке, «самое сложное в карьере космонавта – это все, что происходит до открытия шлюзовой камеры после стыковки с космическим кораблем станции».

Астронавт Европейского космического агентства сказал: «До этого момента истинной радости мы не можем гарантировать, что не произойдет никаких личных или технических несчастных случаев, которые могут помешать нам достичь указанной цели».

Новый взгляд на освоение космоса

Французский космонавт отметил, что всегда был счастлив работать со своими российскими коллегами. «У меня была возможность лично пообщаться с некоторыми из нового поколения космонавтов во время моего пребывания в Звездном городке в рамках российской программы моих учебных курсов», – сказал он.

Как сказал французский астронавт, «новое поколение космонавтов сосредоточено на следующих этапах освоения космоса и новых задачах в этой профессии». «Я всегда рад общению со своими российскими коллегами, как с опытными космонавтами, так и с теми, кто делает первые шаги в освоении космоса».

12 апреля во всем мире отмечается День космонавта. В этом году исполняется 60 лет со дня выхода ракеты «Восток» на орбиту космического корабля «Восток-1» с советским космонавтом Юрием Гагариным на борту. Гагарин стал первым человеком в мире, побывавшим в космосе. Совершив одиночный оборот вокруг Земли, Гагарин приземлился в Саратовской области на юге России.

Следующая миссия

В настоящее время Pisquet готовится к своему второму полету на орбитальную позицию, запланированному на 22 апреля. 43-летний космонавт станет первым французом, назначенным командиром космической станции на одном из этапов полета. «Для меня большая честь и удовольствие получить предложение взять на себя управление станцией во время моей второй миссии», – сказал Песке в своем комментарии о своем предстоящем космическом путешествии.

Французский астронавт отправится на Международную космическую станцию ​​на борту американского космического корабля SpaceX Crew Dragon. Астронавту поручено провести более сотни экспериментов и совершить четыре выхода в открытый космос.

Песке, увлекающийся космической фотографией, сказал, что во время предстоящей миссии он также планировал сделать новые снимки Земли. «Думаю, времени будет немного меньше. Во время новой миссии я буду проводить больше времени в своем дневнике», – сказал французский астронавт.

В списке самых известных французов

Песке отправился в свой первый космический полет на Международную космическую станцию ​​в рамках миссии МКС 50/51 с российским астронавтом Олегом Новицким и астронавтом НАСА Пегги Уитсон на борту космического корабля «Союз МС-03» с Байконура в ноябре 2016 года. Французский астронавт и астронавт вернулся Россиянин вернулся на Землю после 196 дней на борту космической станции в июне 2017 года. Находясь на орбитальной позиции, Бисквит совершил два выхода в открытый космос, которые в общей сложности заняли 12 часов 32 минуты.

Песке – один из самых известных французских астронавтов. Он проводит кампанию по размещению космонавтов и защите окружающей среды. Песке говорит на пяти языках, включая русский. Французский астронавт занимается альпинизмом, плаванием и катанием на горных велосипедах, а также имеет черный пояс по дзюдо.

В прошлом году Pesquet вошел в пятерку самых популярных французских граждан в рейтинге, который он ежегодно публикует. Воскресная газетаПо результатам опроса, проведенного Институтом общественного мнения IFOP. В 2019 году Песке был удостоен главной французской награды – Почетного легиона.