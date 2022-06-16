Юристы банка ВТБ не могут получать зарплату из-за санкций против России (1)

принять это ВТБ Банк Ш У него проблемы с поиском нового юридического представительства, потому что юристы изо всех сил пытаются найти финансовые учреждения, готовые принимать платежи из России.

Адвокаты Latham & Watkins, которые отказались от своего представительства в ВТБ в судебном процессе по обвинению в финансировании терроризма, попросили нью-йоркского судью приостановить рассмотрение дела, пока новые адвокаты работают над устранением недостатков в получении зарплаты.

В этом месяце банк заявил, что согласился нанять адвокатов из Brafman & Associates, в том числе партнера Марка Агнефелло, который представлял таких ответчиков, как Харви Вайнштейн и бывший банкир Goldman Sachs Роджер Нг.

В апреле Latham & Watkins заявила, что прекратит представлять российский банк в деле, возбужденном родителями Куинна Чансмана, американца, погибшего при крушении рейса 17 Malaysia Airlines.

Судебное заявление ВТБ показывает, с какими трудностями сталкиваются организации в связи с денежным потоком из страны, в значительной степени закрытой для международных банковских операций после вторжения России в Украину.

Сотрудник юридического отдела ВТБ сообщил, что банк выделил Брафману средства в качестве авансового платежа и что компания ищет банк, который примет платеж.

Родители Шансмана подают иски против ВТБ, Сбербанка и других компаний в федеральный суд Манхэттена, утверждая, что они финансировали Донецкую Народную Республику, которая, по их словам, является террористической группировкой, ответственной за теракт, в результате которого погибли 298 человек.

Latham & Watkins, которая продолжает представлять банк ВТБ до назначения новых юристов, в среду попросила приостановить рассмотрение дела до 1 июля, отметив, что юристы Брафмана «надеются вскоре устранить это препятствие». Лэтэм заявил в судебных документах, что Jenner & Block, представляющая семью Шансманн, выступает против запрошенной отсрочки.

Юридическая одиссея

После того, как Latham заявил в апреле, что отказывается от участия в деле, ВТБ нанял российскую юридическую фирму Orion Partners, чтобы найти новых американских адвокатов для этого дела.

Орион поговорил с Брафманом, который согласился представлять банк ВТБ, пока компания может принимать платежи под штрафные санкции, согласно показаниям сотрудника юридического отдела ВТБ под присягой.

Сотрудник юридического отдела банка Изамит Мамаев написал, что Орион должен был заплатить сотруднику Бравмана от имени ВТБ.

Затем Брафман поговорил с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, которое вводит санкции. Брафман, поверенный Зак Интертер, заявил в судебном документе, что офис сообщил компании, что существует «общая лицензия», которая позволяет американским юристам получать оплату за юридические услуги, оказываемые заблокированному юридическому лицу в незавершенных судебных делах в США.

Интрэттер написал, что затем компания обсудила этот вопрос со своим неназванным нью-йоркским банком. Он сообщил, что финансовое учреждение пока «не готово к приему средств внутри Российской Федерации».

Обсуждения продолжаются, и Interter заявил, что, по мнению компании, это «может привести» к тому, что банк согласится принять платеж.

Тем временем Брафман начал искать другое финансовое учреждение, которое могло бы взять на себя платеж.

Дело Шансман и др. против ПАО Сбербанк России и др., SDNY, 19 02985.