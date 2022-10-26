Юрист говорит, что ирландские суды должны уважать решения 37 российских судей – The Irish Times

Судье сообщили, что владельцы российской компании предъявляют иски о сговоре с целью мошенничества, в том числе против компании, зарегистрированной в Дублине, и просят Высокий суд Ирландии игнорировать многие слушания и постановления соответствующих российских судов.

Нет никаких причин, по которым Ирландия не должна уважать решения компетентных органов Российской Федерации, установивших причастность миллиардера и бывшего главы российской компании по производству аммиака «Тольяттиазот» (ТоАЗ) Сергея Махлая к «крупному мошенничеству» на ТоАЗе с трое других, сообщил суду Майкл Коллинз.

Семь российских судов, в том числе 37 разных судей, постановили, что ТоАЗ уклонялся от уплаты налогов в России в период с 2009 по 2013 год, продавая аммиак, используемый для производства удобрений, по очень низкой цене швейцарской компании, которая продавала его по рыночной цене, получая прибыль, которая должна быть хороший. Он сказал: Поехали на ТоАЗ.

Г-н Коллинз подавал ходатайства от имени миноритарного акционера ТоАЗа, Объединенной химической компании «Уралхим» (UCCU), которая стала свидетелем «незаконного присвоения» и мошенничества со сотнями миллионов долларов от компании, что привело к судебному иску в России.

Акционеры 70 процентов ТоАЗа — четырех трастовых компаний, зарегистрированных в Карибском бассейне, — подали здесь иски против UCCU и других, в том числе зарегистрированной в Дублине компании Eurotoaz, утверждая, что их акции были похищены в результате незаконного и коррумпированного «корпоративного рейда». , действия обвиняемого.

Г-н Коллинз сказал, что действия UCCU в России аналогичны действиям по «подавлению акционеров» в этой стране, где миноритарный акционер пытается защитить свою позицию, сказал он.

В центре всех исков находятся г-н Махлай и олигарх российского происхождения Дмитрий Мазепин, владелец УЦКУ, который был внесен в санкционный список ЕС после начала войны России с Украиной.

Г-н Мазепин является бывшим членом правящей партии президента Владимира Путина «Единая Россия».

Г-н Махлай вместе со своим отцом Владимиром, который также является бывшим главой ТоАЗа, был признан виновным в России в 2019 году в выводе около 1,4 миллиарда долларов (1,39 миллиарда евро) с ТоАЗа через сделки с заинтересованностью с использованием швейцарской компании Nitrochem Distribution AG. который контролируется Андреасом Зеви, швейцарским партнером Мухаллиса. Семья Мухлиса была приговорена к восьми с половиной центам и девяти годам лишения свободы, но бежала из страны до вынесения приговора.

Мазепина, УКТУ и ряда других лиц и компаний, в том числе «Евротоаз», предъявляют иски в Хозяйственной палате Верховного суда четыре компании, зарегистрированные в странах Карибского бассейна.

В Ирландии уже состоялся ряд слушаний, которые до рассмотрения основного дела против UCCU и других ответчиков касались в основном предварительных дел.

Самым последним из них является заявление карибских фирм о признании UCCU в неуважении к обещанию, которое оно дало Верховному суду, не приводить в исполнение решение российского суда от июня 2019 года о выплате 1,2 миллиарда долларов против компаний-истцов ТоАЗ, включая продажу акций ТоАЗа, до вынесения решения. основных ирландских разбирательств.

Карибские компании утверждают, что имело место длительное и преднамеренное нарушение залога со стороны UCCU путем принятия мер по банкротству г-на Махлая в России, что привело к продаже акций ТоАЗа, которыми, по утверждениям истцов, они владеют.

В своих меморандумах с просьбой о вынесении постановления об осуждении UCCU за неуважение к суду прокуратура заявила, что имело место «вопиющее нарушение» Дублинского обязательства.

В меморандумах, поданных от имени UCCU, г-н Коллинз сказал, что в иностранных юрисдикциях должно соблюдаться элементарное соблюдение надлежащей правовой процедуры.

Адвокат сказал, что банкротство Мухлали, который не является одним из истцов по ирландскому делу, было отделено от судебного дела на сумму 1,2 миллиарда долларов. Решение касалось активов карибских компаний и не распространялось на процедуру банкротства.

Поэтому, по его словам, не может быть нарушения обещания ответчиков не приводить в исполнение решение России.

Юрист назвал это «всероссийским спором» между владельцами российских компаний в связи с мошенничеством в особо крупном размере. Единственная причина, по которой Ирландия «владела» им, заключается в том, что зарегистрированная в Дублине компания имеет в нем долю. Это было представлено как крупномасштабный заговор между Union Carbide Corporation и другими обвиняемыми.

По его словам, именно на этом «чрезвычайно высоком судебном уровне» истцы подали эти запросы в Высокий суд Ирландии, который счел, что дело может быть продолжено здесь, чтобы избежать разделения разбирательства. Это решение было обжаловано, и решение ожидается в апелляционном суде.

Дело продолжается на смешанных слушаниях перед судьей Марком Санви.