Economy

Юрист говорит, что ирландские суды должны уважать решения 37 российских судей – The Irish Times

26 октября, 2022
Marfa Fedoroa

Судье сообщили, что владельцы российской компании предъявляют иски о сговоре с целью мошенничества, в том числе против компании, зарегистрированной в Дублине, и просят Высокий суд Ирландии игнорировать многие слушания и постановления соответствующих российских судов.

Нет никаких причин, по которым Ирландия не должна уважать решения компетентных органов Российской Федерации, установивших причастность миллиардера и бывшего главы российской компании по производству аммиака «Тольяттиазот» (ТоАЗ) Сергея Махлая к «крупному мошенничеству» на ТоАЗе с трое других, сообщил суду Майкл Коллинз.

Семь российских судов, в том числе 37 разных судей, постановили, что ТоАЗ уклонялся от уплаты налогов в России в период с 2009 по 2013 год, продавая аммиак, используемый для производства удобрений, по очень низкой цене швейцарской компании, которая продавала его по рыночной цене, получая прибыль, которая должна быть хороший. Он сказал: Поехали на ТоАЗ.

Г-н Коллинз подавал ходатайства от имени миноритарного акционера ТоАЗа, Объединенной химической компании «Уралхим» (UCCU), которая стала свидетелем «незаконного присвоения» и мошенничества со сотнями миллионов долларов от компании, что привело к судебному иску в России.

Акционеры 70 процентов ТоАЗа — четырех трастовых компаний, зарегистрированных в Карибском бассейне, — подали здесь иски против UCCU и других, в том числе зарегистрированной в Дублине компании Eurotoaz, утверждая, что их акции были похищены в результате незаконного и коррумпированного «корпоративного рейда». , действия обвиняемого.

Г-н Коллинз сказал, что действия UCCU в России аналогичны действиям по «подавлению акционеров» в этой стране, где миноритарный акционер пытается защитить свою позицию, сказал он.

В центре всех исков находятся г-н Махлай и олигарх российского происхождения Дмитрий Мазепин, владелец УЦКУ, который был внесен в санкционный список ЕС после начала войны России с Украиной.

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Г-н Мазепин является бывшим членом правящей партии президента Владимира Путина «Единая Россия».

Г-н Махлай вместе со своим отцом Владимиром, который также является бывшим главой ТоАЗа, был признан виновным в России в 2019 году в выводе около 1,4 миллиарда долларов (1,39 миллиарда евро) с ТоАЗа через сделки с заинтересованностью с использованием швейцарской компании Nitrochem Distribution AG. который контролируется Андреасом Зеви, швейцарским партнером Мухаллиса. Семья Мухлиса была приговорена к восьми с половиной центам и девяти годам лишения свободы, но бежала из страны до вынесения приговора.

Мазепина, УКТУ и ряда других лиц и компаний, в том числе «Евротоаз», предъявляют иски в Хозяйственной палате Верховного суда четыре компании, зарегистрированные в странах Карибского бассейна.

В Ирландии уже состоялся ряд слушаний, которые до рассмотрения основного дела против UCCU и других ответчиков касались в основном предварительных дел.

Самым последним из них является заявление карибских фирм о признании UCCU в неуважении к обещанию, которое оно дало Верховному суду, не приводить в исполнение решение российского суда от июня 2019 года о выплате 1,2 миллиарда долларов против компаний-истцов ТоАЗ, включая продажу акций ТоАЗа, до вынесения решения. основных ирландских разбирательств.

Карибские компании утверждают, что имело место длительное и преднамеренное нарушение залога со стороны UCCU путем принятия мер по банкротству г-на Махлая в России, что привело к продаже акций ТоАЗа, которыми, по утверждениям истцов, они владеют.

В своих меморандумах с просьбой о вынесении постановления об осуждении UCCU за неуважение к суду прокуратура заявила, что имело место «вопиющее нарушение» Дублинского обязательства.

В меморандумах, поданных от имени UCCU, г-н Коллинз сказал, что в иностранных юрисдикциях должно соблюдаться элементарное соблюдение надлежащей правовой процедуры.

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Адвокат сказал, что банкротство Мухлали, который не является одним из истцов по ирландскому делу, было отделено от судебного дела на сумму 1,2 миллиарда долларов. Решение касалось активов карибских компаний и не распространялось на процедуру банкротства.

Поэтому, по его словам, не может быть нарушения обещания ответчиков не приводить в исполнение решение России.

Юрист назвал это «всероссийским спором» между владельцами российских компаний в связи с мошенничеством в особо крупном размере. Единственная причина, по которой Ирландия «владела» им, заключается в том, что зарегистрированная в Дублине компания имеет в нем долю. Это было представлено как крупномасштабный заговор между Union Carbide Corporation и другими обвиняемыми.

По его словам, именно на этом «чрезвычайно высоком судебном уровне» истцы подали эти запросы в Высокий суд Ирландии, который счел, что дело может быть продолжено здесь, чтобы избежать разделения разбирательства. Это решение было обжаловано, и решение ожидается в апелляционном суде.

Дело продолжается на смешанных слушаниях перед судьей Марком Санви.

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