Юрист: лидер российской оппозиции Навальный страдает грыжей позвоночника | Нанаймо

В феврале российский суд приговорил Навального к лишению свободы сроком на два с половиной года за нарушение условий испытательного срока, в том числе во время выздоровления в Германии, в связи с осуждением за хищение в 2014 году. Навальный отклонил приговор как сфабрикованный и Европейские права человека сочли это «произвольным и нелогичным. Ясно».

В среду Навальный сообщил в своем посте в Instagram, что тюремные власти пытались подорвать его голодовку, разрешив готовить ароматную курицу на кухне своего подразделения, в нарушение правил и кладя сладости в карманы его одежды.

«Вы знаете, что оказалось самым важным на первом этапе тюремной голодовки?» Он написал: «Проверь свои карманы».

Тюрьма в Навальном вызвала широкую критику со стороны Запада. «Мы призываем российские власти принять все необходимые меры для обеспечения его безопасности и здоровья», – заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, добавив: «Мы считаем, что заключение г-на Навального в тюрьму по сфабрикованным обвинениям является политически мотивированным и грубой несправедливостью. и мы поддерживаем единомышленников и союзников. «Призываем к его немедленному освобождению».

В прошлом месяце власти перевели Навального из тюрьмы в Москве в исправительную колонию АК-2 во Владимирской области, в 85 километрах (53 милях) к востоку от российской столицы. Изолятор в Покрове выделяется среди российских тюрем строгими мерами по содержанию заключенных, в том числе часами нахождения в состоянии боевой готовности.

Через несколько недель после заключения Навальный сказал, что у него начались сильные боли в спине и ногах, и он был фактически лишен сна, потому что по ночам его ежечасно проверял охранник. 31 марта он объявил голодовку, требуя, чтобы он получил надлежащие лекарства и обратился к врачу.

В российской пенитенциарной службе заявили, что Навальный получает всю необходимую ему медицинскую помощь.

Ольга Михайлова, еще один адвокат Навального, сказала, что невролог, консультировавший организацию Навального, сказал, что назначенное лечение в тюрьме было неэффективным.

В понедельник Навальный сообщил, что у троих из 15 человек, живущих с ними, был диагностирован туберкулез – инфекционное заболевание, которое распространяется по воздуху. Он сказал, что у него сильный кашель и температура 38,1 ° C (100,6 ° F).

В понедельник государственная тюремная служба сообщила, что Навальный был медпунктом в тюрьме после того, как обследование показало, что у него «признаки респираторного заболевания, включая высокую температуру».

Михайлова сообщила в среду, что температура у Навального снизилась, но он все еще кашляет и слаб из-за голодовки.

Ассошиэйтед Пресс