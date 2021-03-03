Юсаку Маэдзава открывает общественные места в полете космического корабля SpaceX Starship на Луну

Японский бизнесмен-миллиардер Юсаку Маэдзава выступает в штаб-квартире SpaceX в Хоторне, Калифорния.
Майкл Шейтц | CNBC
Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил во вторник, что выберет восемь представителей общественности, которые присоединятся к нему в кругосветном путешествии по Луне, которое планируется совершить на ракете SpaceX Starship в 2023 году.
Мидзава сказал в видео: «Я приглашаю вас присоединиться ко мне в этой миссии».
Маэдзава, объявивший о миссии в сентябре 2018 года вместе с основателем SpaceX Илон МаскПо его словам, этот план развился из полета артистов на лунную орбиту.
Его проект под названием dearMoon теперь будет обслуживать «от 10 до 12 человек в общей сложности» с восемью членами экипажа из тех зрителей, которых Маэдзава планирует выбрать.
По словам миллиардера, он «оплатит весь полет», поэтому те, кто к нему присоединится, будут летать бесплатно. Маэдзава заработал состояние после основания компании Zozotown, занимающейся розничной торговлей модной одеждой, которую он покинул в 2019 году после продажи контрольного пакета акций SoftBank.
Миссии dearMoon потребуется три дня, чтобы долететь до Луны, пройти по орбите за ней, а затем три дня вернуться. Маск добавил, что помимо первой исторической миссии как специальной лунной миссии, траектория полета ракеты означает, что она будет превышать расстояние, пройденное миссиями Аполлона.
«Это миссия, которую мы ожидаем, что люди пойдут дальше любого человека на планете Земля», – сказал Маск.
План командировки.
мой дорогой
В Уважаемый По его словам, «предварительная регистрация» открыта до 14 марта. Запрос на предварительную регистрацию требует имени, страны, адреса электронной почты и изображения профиля. «Предварительный осмотр» начинается 21 марта, а «заключительное собеседование и медицинский осмотр» – в конце мая.
Есть два «ключевых критерия» для любого, кто подает заявку на путешествие с Маэдзавой: во-первых, потенциальный путешественник может подать заявку на «любую деятельность», которую он совершает с «полетом в космос».
“Отправляясь в космос, вы можете сделать что-нибудь лучше, даже больше?” – спросил Маэдзава.
Во-вторых, восемь амбициозных астронавтов «должны быть готовы и способны поддержать других членов экипажа, которые разделяют подобные стремления», – сказал он.
Прототип Starship SN9 был запущен на заводе компании в Бока-Чика, штат Техас.
SpaceX
Прошло почти два с половиной года с тех пор, как Maezawa выпустила свое первоначальное объявление о dearMoon, и проект придерживался своей цели на 2023 год – запустить миссию.
Тем временем SpaceX продолжила работу над созданием звездолета. Ракета – это транспортное средство нового поколения, которое было ключом к мечтам Маска об освоении космоса.
Маск стремится к тому, чтобы Starship был полностью многоразовым, а не только ускорителем, который является нижней частью ракеты, путем приземления и повторного запуска, как у коммерческого авиалайнера.
SpaceX еще не вышла на орбиту с ракетой Starship, но она создает прототипы и проводит быстрые испытания на своем предприятии в Бока-Чика, штат Техас. Компания успешно запустила несколько прототипов космического корабля и благополучно приземлилась на них после коротких полетов на высоту около 500 футов.
Два последних высотных полета, хотя и прошли несколько стадий развития, Взорвался при столкновении при попытке приземлиться.
SpaceX еще не раскрыла, сколько потратила на Starship, но Маск ранее подсчитал, что он ожидал, что его завершение обойдется компании примерно в 5 миллиардов долларов.
Примечательно, что рейтинг SpaceX вырос с момента первоначального объявления Маэдзавы примерно с 25 миллиардов долларов на тот момент. Примерно до 74 миллиардов долларов в прошлом месяце.
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