Юсаку Маэдзава открывает общественные места в полете космического корабля SpaceX Starship на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявил во вторник, что выберет восемь представителей общественности, которые присоединятся к нему в кругосветном путешествии по Луне, которое планируется совершить на ракете SpaceX Starship в 2023 году.

Мидзава сказал в видео: «Я приглашаю вас присоединиться ко мне в этой миссии».

Маэдзава, объявивший о миссии в сентябре 2018 года вместе с основателем SpaceX Илон МаскПо его словам, этот план развился из полета артистов на лунную орбиту.

Его проект под названием dearMoon теперь будет обслуживать «от 10 до 12 человек в общей сложности» с восемью членами экипажа из тех зрителей, которых Маэдзава планирует выбрать.

По словам миллиардера, он «оплатит весь полет», поэтому те, кто к нему присоединится, будут летать бесплатно. Маэдзава заработал состояние после основания компании Zozotown, занимающейся розничной торговлей модной одеждой, которую он покинул в 2019 году после продажи контрольного пакета акций SoftBank.

Миссии dearMoon потребуется три дня, чтобы долететь до Луны, пройти по орбите за ней, а затем три дня вернуться. Маск добавил, что помимо первой исторической миссии как специальной лунной миссии, траектория полета ракеты означает, что она будет превышать расстояние, пройденное миссиями Аполлона.

«Это миссия, которую мы ожидаем, что люди пойдут дальше любого человека на планете Земля», – сказал Маск.