Действие Tangerine разворачивается в ожесточенном конфликте в начале 1990-х между Грузией и поддерживаемыми Россией абхазскими сепаратистами. Сегодня он более актуален, чем когда-либо прежде: этнический национализм – это тупик.

МандаринскийСамый известный грузинский фильм после обретения независимости – это трогательная история солидарности и человечности в бесчеловечных условиях абхазской войны.

Этот фильм, снятый совместно с Грузией и Эстонией режиссером Зазы Урушадзе, позволяет рассказать о бесчисленном множестве народов, проживающих на Кавказе, и о важности межкультурного сотрудничества в таких разных местах.

Мандарины открываются знакомством с Иво – сильным, стройным древним плотником. Он эстонского происхождения – часть многовековой общины балтийских народов, проживающих в Абхазии, регионе Грузии. Его деревня, о которой говорится в фильме, в основном состояла из других эстонцев, была эвакуирована из своих жителей после начала войны, оставив только Эво и его соседа Маргуса с мандариновых плантаций.

Эстонцы живут в Абхазии с тех пор, как Российская империя укрепила свой контроль над регионом в конце XIX века. Когда в 1992 году начались боевые действия между грузинскими правительственными силами и поддерживаемыми Россией абхазскими сепаратистскими силами, большинство из них направились на свою исконную родину.

В начале фильма двое чеченцев, сражающихся на стороне абхазов, навещают Иво и просят (вернее, просят) старого эстонца накормить их.

Эво подчинился, но вскоре после того, как чеченцы отправились в путь, грузинская колонна устроила на них засаду. В завязавшейся перестрелке один чеченец по имени Ахмед и другой грузин по имени Ника скрылись. Эво принимает их обоих и заботится о них.

Двое раненых с противоположных сторон сначала презирают друг друга. Ахмед клянется убить Нику, чтобы отомстить за своего товарища. Из уважения к Эво (из-за его возраста и потому, что он спас жизнь Ахмеда), Ахмед пообещал не пытаться убить Нику, пока они не окажутся за пределами дома Эво.

Отсюда сюжет легко угадать: Ахмед и Ника, охваченные поначалу этнической и личной ненавистью, приходят к общему человечеству под хитрым руководством Эво. Эта целостность не умаляет силы послания: мы все больше похожи, чем различны.

В Tangerines всего четыре персонажа, независимо от того, какое экранное время имеет значение. Этот фильм дает достаточно возможностей для развития персонажей на основе диалогов и исследования важных тем в нем, несмотря на то, что он длится менее полутора часов.

Поначалу Ахмеду трудно смириться с тем фактом, что Ника сыграла роль в смерти его друга – что вполне понятно. Точно так же Ника изо всех сил пытается примирить тот факт, что Ахмед приехал из-за границы, чтобы помочь сепаратистскому движению в борьбе против его страны.

У обоих есть веские причины ненавидеть друг друга. Однако эта ненависть до некоторой степени рассеивается, когда им приходится сесть и поесть вместе на равных. На современном поле боя ваши враги превращаются в безликих монстров, которые стреляют в вас с расстояния в сотни метров и убивают ваших друзей и товарищей. Вы лишаете своего врага и ассоциируете его со всем злом.

Чтобы встретиться лицом к лицу со своим врагом, необходимо осознать тот факт, что на самом деле они нормальные люди, с семьями, с чувством чести и порядочности. В других случаях вы оба можете стать соседями или друзьями.

Отвратительная война

Это уместное сообщение с учетом контекста, в котором велась война в Абхазии.

В последние годы существования Советского Союза все менялось быстрее, чем люди могли успевать. Подстегиваемые неопределенностью этнонациональные движения появились во всех уголках широкой федерации. Люди цеплялись за свою недавно обнаруженную этническую идентичность, которая долгое время оставалась маргинализованной при коммунизме, чтобы дать им чувство безопасности и общности перед волной надоедливых изменений, через которые проходит их общество.

Как свидетельствует история, этнический национализм – это тупик. Уродливые и деструктивные конфликты, основанные на политике идентичности, вспыхнули по всему бывшему советскому миру. Люди, которые жили бок о бок, были друг другу глотками – в прямом смысле этого слова. Абхазская война была отмечена ужасающими зверствами с обеих сторон. Около 250 000 этнических грузин были перемещены во время войны, и десятки тысяч мирных жителей всех национальностей были убиты.

Мандарины несут важное послание. Четыре человека, представляющие три разные расы, объединяют общее человечество. Расовые и культурные различия исключены из непреодолимых препятствий банальностям, над которыми можно пошутить. Ахмед кричит, что грузины, несмотря на то, что думают иначе, плохо допросят Шашлык Особенно смешно.

«Мандарины» были номинированы на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке в 2014 году и получили 11 наград на различных международных кинофестивалях. Это почти наверняка самый известный грузинский фильм после обретения независимости. Диалог ведется как на эстонском, так и на русском языках, и все участники либо эстонцы, либо грузины.

Режиссер Заза Урушбадзе, к сожалению, скончался от сердечного приступа в 2019 году. Тем не менее, ему удалось оставить влиятельное произведение мира, солидарности и уважения над болотом ненависти и исключительности.

Мандарин доступен в Великобритании с датой Amazon Prime.

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