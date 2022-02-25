Ютубер из Кореи из России выступает против своей родной страны

Российская ютуберша из Кореи, которая ведет канал «Советская девушка в Сеуле», ответила на злонамеренные комментарии к своему контенту. Комментарии появились после допингового скандала вокруг российского фигуриста на Олимпийских играх 2022 года в Пекине и вторжения России в Украину.

Ютубер, чье настоящее имя Кристина Андрежевна Овсенникова, в четверг вечером загрузила видео под названием «Война России, разъяснение допинга на Олимпийских играх» на корейском языке и объяснила свою позицию по этим вопросам.

В начале видео есть текст: «Видео снято 18 февраля, до решения России вторгнуться в Украину.

Она продолжила: «Поскольку это было снято до начала войны, пожалуйста, поймите, что содержание больше сосредоточено на спорах о допинге, а не на войне».

«Хотя изначально было решено, что я не буду публиковать видео после того, как появились новости о войне, люди продолжали просить разъяснений и критиковать мое молчание, поэтому я решил загрузить его».

В видео она говорит: «Моя специальность — ругать Россию, но я была слишком занята просмотром. [Netflix series] мы все мертвы [to give my explanation]Она сказала. — Это моя вина?

«Мне жаль, что я не смогла остановить Россию от допинга», — сказала она. «Если бы я знал, я бы сделал все возможное, чтобы предотвратить это».

Она также прокомментировала вторжение России в Украину.

«Нет войне», — сказала она, сгибая руки в знак «Х». «Несмотря ни на что, войны никогда не должно быть».

В конце ролика она заявила: «Гражданам Южной Кореи с сегодняшнего дня объявляю бойкот России.

«Поскольку я дал свое объяснение, я вернусь, потратив некоторое время на то, чтобы подумать самостоятельно».

У «Советской девушки в Сеуле» более 1,13 миллиона подписчиков, и в основном он показывает такой контент, как мукбанг, и обзоры корейского контента, что и происходит на корейском языке.

Автор Ли Джэ Лим [[email protected]]