Ютубер сделал свою PS5 Slim толщиной менее дюйма

Sony обычно дополняет свои консоли PlayStation тонкой версией через несколько лет, но это время еще не пришло. PS5 До нынешнего момента. Пока мы все ждем более тонкой PS5, которая лучше подходит для небольших помещений, ютубер под названием DIY Perks уже построил для себя. Он разобрал стандартную PlayStation 5 и заменил все, что нужно было заменить, чтобы избавиться от большей части консоли. Он заменил компоненты на аналогичные детали и свои самодельные творения, включая довольно громоздкий корпус консоли, чтобы создать устройство толщиной всего 1,9 см.

Однако объединение блока питания и системы охлаждения текущей машины с остальными компонентами консоли не приведет к созданию «тонкой» версии PS5. Итак, что сделал Перкс, так это построил свою собственную систему водяного охлаждения и поместил блок питания в высокий тонкий внешний корпус, который можно было поместить за телевизором, где он не был бы заметен. Хотя у него были некоторые проблемы, на решение которых потребовалось время, в конце концов он смог заставить консоль работать. Его система охлаждения была более эффективной, чем у стандартной PS5, исходя из температуры, которую она выдержала при тестировании с ней. Запретный горизонт запад.

К сожалению, PS5 Slim от Perks — единственная в своем роде, и ее нелегко имитировать. Вы можете посмотреть его процесс в видео ниже, если вам нужны идеи или вы просто хотите сходить с ума.