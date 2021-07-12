Ядерная сделка с Ираном выполнена на 90%: российский дипломат

Около 90 процентов работы по ядерной сделке с Ираном выполнено, но оставшиеся 10 процентов могут оказаться очень сложными. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене.

в Интервью Михаил Ульянов сказал российской газете «Коммерсант», что некоторые политически острые вопросы остаются и не решены переговорщиками. Это включает в себя вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты снова выйти из сделки под другим руководством.

Ульянов отметил, что американская сторона заявила, что не может предоставить гарантий, которых не было бы из-за ее законодательства. Однако, по его словам, гарантия очень четкая: если одна из сторон, по его словам, начнет «плохо себя вести», другая будет иметь право ответить взаимностью. Например, если США выйдут из сделки, Иран возобновит обогащение урана.

Ульянов отказался привести другие примеры политически чувствительных вопросов, препятствующих достижению соглашения, но отметил, что в настоящее время нет ясности даже в отношении того, когда переговоры возобновятся. Он сказал, что после июньских выборов Иран стабилизируется под новым руководством. Даже иранцы не знают, когда переговоры могут возобновиться. Конечно, добавил Ульянов, это раздражает другие стороны за столом переговоров.

Эта позиция побудила Соединенные Штаты и Францию ​​предостеречь Иран от прекращения переговоров, при этом Радио Свободная Европа со ссылкой на неназванных дипломатов заявило, что переговоры могут ухудшиться, если Иран не продлит полномочия Международного агентства по атомной энергии на мониторинг ядерной деятельности.

Это расширение еще не производилось.

Это последний признак того, что возвращение Ирана на мировые нефтяные рынки будет более трудным, чем он представлял в начале переговоров. При новом жестком руководстве Ирана будет еще труднее.

Ирина Слау для Oilprice.com

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