Ядерное агентство ООН расследует обвинения России в «грязных бомбах»

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (AP) — Глава Организации Объединенных Наций по ядерным вопросам заявил в четверг, что направит инспекторов на два объекта в Украине, где, по утверждению России, ведутся работы, связанные с потенциальным производством «грязных бомб», и ожидает, что они придут к выводу «в течение нескольких дней». очень быстро.»

Рафаэль Гросси сообщил, что на этой неделе инспекторы Международного агентства по атомной энергии отправятся на две площадки, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ, по письменному запросу правительства Украины.

Постоянный представитель России при ООН заявил в письме членам Совета Безопасности на этой неделе, что Украинский институт ядерных исследований Национальной академии наук в Киеве и Восточный горно-обогатительный комбинат «получили прямые приказы режима (президента Владимира) Зеленского разработать такую ​​грязную бомбу».

Полпред Василий Небензя сказал, что информация поступила от Минобороны России. Он сказал, что министерство сообщило, что работа над грязной бомбой, которая использует взрывчатку для разбрасывания радиоактивных отходов в попытке посеять ужас, находится «на завершающей стадии».

«Цель посещений в рамках гарантий на этой неделе — выявить любую потенциальную незаявленную ядерную деятельность и материалы, связанные с разработкой «грязных бомб», — сказал Гросси.

Он сообщил, что месяц назад Международное агентство по атомной энергии проинспектировало институт ядерных исследований в Киеве, и «никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов там обнаружено не было».

Но Гросси сказал, что инспекторы повторно посетят объект с другой целью.

Он сказал, что инспекторы обычно ищут ядерные материалы, такие как обогащенный уран, плутоний и торий, но в данном случае «упоминаются некоторые изотопы, цезий и стронций. был каким-то образом переработан, чтобы извлечь это».

Гросси прибыл в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, чтобы за закрытыми дверями проинформировать членов Совета Безопасности по ядерным вопросам, касающимся Украины. Международное агентство по атомной энергии выступило с заявлением ранее, и он выступил перед журналистами после заседания совета.

Небензя из России сказал, что он сказал Гросси, что он «должен быть бдительным», потому что эти два объекта — не единственные места, где могут производиться грязные бомбы.

Гросси сказал, что он по-прежнему «крайне обеспокоен» возможностью ядерной аварии.

Он сообщил, что в ближайшие недели МАГАТЭ направит больше специалистов на другие АЭС Украины — Ровенскую, Хмельницкую, юг Украины и Чернобыльскую. Последний был местом самой страшной ядерной катастрофы в мире в 1986 году и был оккупирован российскими войсками вскоре после того, как они вторглись в Украину 24 февраля, хотя они ушли в начале апреля.

К ядерной проблеме добавились беспочвенные заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Украина готовилась запустить грязную бомбу в выходные дни, когда он звонил своим британским, французским, турецким и американским коллегам. Великобритания, Франция и США категорически отвергли это утверждение, назвав его «явно ложным».

Президент России Владимир Путин повторил это заявление в среду.

Украина отвергла заявление Москвы как попытку отвлечь внимание от предполагаемых планов Кремля взорвать грязную бомбу.

Украинская государственная компания «Энергоатом», управляющая четырьмя атомными электростанциями в стране, заявила, что российские силы на прошлой неделе проводили тайные строительные работы на оккупированной Запорожской атомной электростанции.

В заявлении «Энергоатома» во вторник говорится, что российские офицеры, которые контролируют этот район, не допустят доступа к украинскому персоналу, управляющему станцией, или наблюдателям из Агентства по атомной энергии ООН, которые сообщили бы им, что делают русские.

В заявлении Гросси говорится, что ядерная безопасность в Запорожье «остается ненадежной» и что инженеры «стабилизируют хрупкое внешнее электроснабжение станции после неоднократных отключений в начале этого месяца, которые вынудили ее временно полагаться на дизельные аварийные генераторы для выработки электроэнергии».

Глава Международного агентства по атомной энергии сказал, что он ясно дал понять, что считает Запорожье «украинским заводом», и выразил обеспокоенность возможной путаницей в цепочке подчинения после того, как Россия объявила, что взяла объект под свой контроль.

В заявлении Гросси говорится, что это «может негативно сказаться на ядерной безопасности и безопасности», имея в виду планы высшего оперативного персонала Украины по перезапуску реакторного блока, которые все еще ожидаются, поскольку российские официальные лица не одобрили.

Гросси повторил, что создание защитной зоны вокруг Запорожья «остается чрезвычайно важным».

Его консультации «продвигаются, хотя и не так быстро, как хотелось бы», сказал он, отметив необходимость согласования технических и других стандартов, специфичных для региона.

«Я надеюсь, что смогу сделать это в течение нескольких дней, если это возможно», — сказал он. «Я буду продолжать платить».

Запорожье неоднократно бомбили, в чем Украина и Россия обвиняют друг друга.