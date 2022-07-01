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Яир Лапид стал 14-м премьер-министром Израиля.

1 июля, 2022
Toma Kulikov

Яир Лапид официально стал премьер-министром в полночь с четверга на пятницу, заняв пост 14-го премьер-министра в истории Израиля.

Срок полномочий Лапида может быть довольно коротким, поскольку он возглавит временное правительство в преддверии общенациональных выборов 1 ноября. Но новый премьер-министр, казалось, был готов максимально использовать этот короткий период.

«Мы сделаем все возможное для демократического, хорошего, сильного и процветающего еврейского государства, потому что это работа, и она важнее всех нас», — сказал Лапид на церемонии передачи с уходящим премьер-министром Нафтали Беннетом. Четверг днем.

В первый день своего пребывания в должности в пятницу первым пунктом повестки дня Лапида является встреча с Роненом Баром, главой службы безопасности ШАБАК, в штабе армии Кирия в Тель-Авиве.

Вскоре после этого новый премьер-министр должен провести встречу, чтобы обсудить «военнопленных и боевиков» — речь идет о двух израильских мужчинах и останках двух израильских солдат, удерживаемых ХАМАСом в секторе Газа.

Особо деликатный вопрос снова оказался в заголовках на этой неделе после восторженных отзывов. опубликовать видео На нем изображен израильский заключенный Хишам аль-Саед, прикрепленный к кислородной маске — первая фотография, которую он увидел с тех пор, как он пересек границу Газы в 2015 году. Считается, что ХАМАС также держит Авиру Менгисту, а также останки солдат Орона Шауля и Хадара. Голдин. Переговоры об их освобождении неоднократно приостанавливались на протяжении многих лет.

Встреча тогдашнего министра финансов Яира Лапида с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, округ Колумбия, 2013 г. (Courtesy/File)

Ожидается, что в первые несколько дней своего пребывания в должности Лапид получит поздравительные телефонные звонки от множества мировых лидеров, включая президента США Джо Байдена, который должен прибыть в Израиль менее чем через две недели. Также запланирован 5 июля визит Лапида в Париж, где он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Ожидается, что в воскресенье Лапид проведет первое еженедельное заседание кабинета министров за время своего пребывания на посту премьер-министра. Беннет, объявивший в среду, что не будет баллотироваться на предстоящих выборах, останется в правительстве в качестве альтернативного премьер-министра. Он также продолжит брать на себя ответственность за политику Ирана в отношении Ирана.

Вступающий в должность премьер-министр Яир Лапид (слева) видит своего предшественника Нафтали Беннета в канцелярии премьер-министра, 30 июня 2022 г. (Коби Гидеон/GPO)

В четверг Лапид объявил полный состав своего персонала, готовясь к взлету. Впервые в истории Израиля женщина возглавит пост премьер-министра.

Наама Шульц, давний помощник лидера «Еш Атид», станет генеральным директором канцелярии премьер-министра, как только Лапид вступит в должность. Шульц был начальником штаба Лапида, когда он был заместителем премьер-министра, а также советником, когда он был министром финансов.

Премьер-министр Нафтали Беннет посещает своего преемника Яира Лапида в канцелярии премьер-министра, 30 июня 2022 г. (Хаим Зак/GPO)

Лапид приводит ряд других сторонников, в том числе давнего канцлера Яира Зевана в качестве своего дипломатического советника и одного из своих старейших помощников Дэнни Весели в качестве начальника штаба.

Но в знак преемственности Лапид сохраняет за собой четыре ключевые должности с премьерства Беннета: Шалом Шломо в качестве секретаря кабинета министров, Ави Хиль в качестве военного секретаря, Эяль Холата в качестве советника по национальной безопасности и Керен Хаегоф в качестве своего международного представителя.

Файл: справа налево: премьер-министр Нафтали Беннет, министр иностранных дел Яир Лапид и министр обороны Бенни Ганц присутствуют на первом заседании кабинета министров нового правительства в Кнессете в Иерусалиме, 13 июня 2021 г. (Йонатан Синдел/Flash90)

После церемонии передачи Беннета в четверг Лапид и его жена Лехи встретились с президентом Исааком Херцогом и его женой Михал в доме президента.

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Герцог поздравил вступающего премьер-министра и предложил ему «свою помощь и поддержку, как вы сделали с любым другим премьер-министром, так и с вами».

Незадолго до прихода в политику десять лет назад бывший центристский телеведущий стал первым неправым премьер-министром с тех пор, как Эхуд Барак покинул свой пост в 2001 году, и одним из немногих, не имевших большого военного опыта.

Разговор с Беннетом рядом с мужем Анонсировано ранее в этом месяце Что правительство падет, Лапид поклялся править с позиции единства и навсегда использовать свое время у власти.

«Сегодня нам нужно вернуться к концепции израильского единства», — сказал Лапид на пресс-конференции. «Не позволять темным силам раздирать нас изнутри. Напоминать себе, что мы любим друг друга, любим свою страну».

Он сказал, что не будет игнорировать вопросы экономики и безопасности в переходный период на посту премьер-министра.

«Даже если мы собираемся на выборы через несколько месяцев, вызовы, с которыми мы столкнемся, не будут ждать. Нам нужно решить проблему стоимости жизни, провести кампанию против Ирана, ХАМАС и «Хизбаллы» и противостоять силам, которые угрожают превратить Израиль в недемократическое государство», — сказал Лапид.

Он завершил свое выступление словами: «Только вместе мы победим».

Кэрри Килер-Линн внесла свой вклад в этот отчет.

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