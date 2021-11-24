Якутия организует Mammoth Consortium for the Study of Prehistoric Animals — Science & Space

Якутск, 24 ноября. / ТАСС /. В Якутии будет организован консорциум российских и зарубежных специалистов по мамонтам для изучения доисторических животных. Губернатор Ямала Айсин Николаев сообщил, что консорциум станет научным филиалом Всемирного центра мамонта, созданного в округе.

Якутия является мировым лидером по останкам мамонтов — 90% открытий сделано в регионе, который находится в вечномерзлой почве. Толщина слоя вечной мерзлоты достигает 800 метров. Ископаемые организмы хорошо сохраняются в условиях вечной мерзлоты. Ежегодно в этом районе находят до 120 тонн бивней мамонта.

«В июне 2022 года в Якутске пройдет огромный международный форум, на котором могут быть подписаны соглашения о новом гигантском консорциуме в регионе. Союз объединит и объединит ресурсы научных и образовательных учреждений, занимающихся исследованиями гигантских животных, и это станет единым научным и образовательным пространством для устойчивого развития », — сказал губернатор в Якутии и в российской Арктике.« Мир мамонта »станет плодом сотрудничества якутских ученых с ведущими российскими и зарубежными исследовательскими центрами.

Миссия Всемирного центра мамонта — увеличить биоразнообразие планеты, возвращаясь к природе вымерших биологических видов и создавая более совершенные экосистемы, а также бережно сохраняя мировое культурное и научное наследие. Президент Владимир Путин включил проект в Национальную стратегию развития Арктики Российской Федерации и Стратегию национальной безопасности на период до 2035 года. Правительство внесло проект в перечень мероприятий по реализации государственной политики в Арктике. Якутия включила организацию центра в свои стратегические документы.

Задачи центра

По словам губернатора, Всемирный центр мамонта мог бы стать базой для систематических подходов к сектору, в том числе для создания каталогов гигантских животных. Используя этот подход, специалисты получат новые знания о климате и экологии позднего плейстоцена, построят древние геномы, клеточные ткани и биогенез, а также улучшат Арктику.

Губернатор добавил, что «научная концепция центра будет иметь полный цикл, включающий организацию мамонтовой фауны, ее первоначальную охрану, комплексные исследования и представление организмов широкой аудитории».

В районе планируется построить пять крупных объектов инфраструктуры. Основным объектом станет криохранилище, которое будет организовано в соответствии с многовековыми традициями местных жителей — они использовали преимущества вечной мерзлоты и долгих холодных зим для поддержания запасов продовольствия. Местные жители обычно строят ледяные хранилища, так как лед остается замерзшим даже в жаркие летние месяцы.

Гигантский центр будет включать лабораторный комплекс из трех секторов: палеонтологический сектор традиционных исследований, сектор радиографии и изотопных исследований возраста и путей миграции; и Ancient Genome Segment для изучения древних геномов, включая методы клонирования.

«Этот комплекс станет основой для одной из чудесных задач, стоящих перед Всемирным центром мамонта — амбициозной идеи возрождения мамонтов с помощью биотехнологий», — сказал губернатор.

продвижение данных

Музей и галерея Mammoth World Center с образовательным центром будут использоваться для организации палеонтологических выставок, изучения методов сохранения музейных экспонатов и проведения анатомических и морфологических исследований, включая интерактивные и мультимедийные методы. «На мой взгляд, этот комплекс будет иметь синергетический эффект, поскольку станет новым центром притяжения в Арктике», — сказал губернатор.

В центре будет находиться Парк ледникового периода — научная площадка для изучения глобальных климатических изменений в позднем плейстоцене и голоцене с целью воспроизведения основных климатических факторов тех периодов.

«На этой площадке специалисты получат результаты наблюдения за поведением вымерших тысячи лет назад животных. В то же время площадка привлечет внимание международных научных центров, изучающих изменения климата, и превратится в уникальный туристический объект, олицетворяющий эпоху мамонта в естественных условиях ».

Mammoth World Center организует сеть станций для мониторинга экспедиций в арктических регионах Якутии. Станции будут использоваться для принятия решений о добыче или сохранении существующих материалов.