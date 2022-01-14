Яндекс подал в суд на Apple против Apple — Бизнес и экономика

Москва, 12 января. «Яндекс» подал антимонопольный иск против Apple за запрет разработчикам приложений информировать клиентов о возможности оплаты покупок вне AppStore, сообщили ТАСС в компании.

«Мы решили включиться в процесс, потому что решение по этому делу может иметь огромное влияние как на пользователей, так и на разработчиков. Мы считаем, что пользователи должны иметь возможность узнавать о различных способах оплаты и совершать покупки в приложении любым удобным способом. для них, если разработчики могут сообщить [the public] Насчет различных способов оплаты прямо внутри приложений, это улучшит пользовательский опыт и откроет новые возможности для развития рынка мобильных приложений», — пояснили в Яндексе.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) сообщили ТАСС, что «Яндекс» уже фигурирует в деле.

В октябре 2021 года антимонопольная служба возбудила дело против Apple за нарушение антимонопольного законодательства в России. Если американский технологический гигант будет признан виновным в нарушении закона, он может быть оштрафован на оборот, пропорциональный рыночной доходности.

30 августа 2021 года федеральное агентство вынесло Apple предупреждение о злоупотреблении доминирующим положением на рынке после наплыва запросов от пользователей iOS-устройств и разработчиков приложений со ссылкой на случаи, когда на сайте продавца можно было приобрести товары дешевле. . . Это связано с тем, что Apple предлагает комиссию от 15% до 30% за каждый платеж в AppStore, при этом мобильные пользователи не могут быть проинформированы о возможности покупки вне его.