Янки сравнялись с Рэд Сокс, поскольку Стэнтон лидирует

БОСТОН – После блужданий в течение большей части сентября сезон янки достиг критической точки. В течение последних полутора недель регулярного сезона у них запланировано шесть игр против двух команд – «Бостон Ред Сокс» и «Торонто Блю Джейс», которые борются за последние два постсезонных места в MLS.
И во время своих первых двух игр в Бостоне янки хорошо реабилитировали себя – и за это им нужно благодарить футболиста Джанкарло Стэнтона.
в пятницу 8-3 победа На «Ред Сокс» Стэнтон лидировал «янки» тремя ударами и четырьмя пробежками. 5: 3 победа, пятое место подряд и вничью с Red Sox за лучшее место AL Wild Card.
С Янки (88-67) отставая на один с двумя в восьмом иннинге, Стэнтон показал один из самых больших колебаний своего периода в полосатых линиях, отправив первую увиденную подачу Дарвинсона Эрнандеса, сторонника Red Sox, на Green Monster. слева и за пределами Фенуэй-парка, чтобы получить зеленый свет на турнир Большого шлема.
«Фантастическое чувство», – сказал впоследствии слабый Стентон. «Происходит много эмоций. Я просто рад, что смог это сделать, просто сжал все и успел к быстрому мячу, и произошло что-то хорошее».
Однако его товарищи по команде с большим энтузиазмом восприняли взрыв, который оценивался в 452 фута, но ощущался намного дольше. Когда Стэнтон бегал по базам, его товарищи по команде вскинули руки вверх и съежились от радости. Многие фанаты Янки приветствовали Fenway Park.
«Это было невероятно», – сказал юниор Нестор Кертис, который допустил две попытки за четыре и одну третью в субботу и заработал в среднем 2,85 для янки в этом сезоне. «Весь бункер был наэлектризован. Мы были очень счастливы. Как только он обогнул вторую базу, он посмотрел на нас, и мы слегка согнулись. Это было прекрасное чувство».
С начала августа Стэнтон был лучшим нападающим «Янки» – субботний взрыв стал 17-м с тех пор. Он объяснил свой рост тем, что его удар был более прямым к мячу, чтобы обеспечить больший контакт и поднять мяч больше в воздух, после нескольких ударов наземные шары были растянуты.
Этот сезон – и не только последние два месяца – стал мощным напоминанием о мощной ракетке Стэнтона. Сыграв в 41 совместном матче за предыдущие два сезона из-за серии травм, Стентон стал вторым по результативности нападающим «Янки» после защитника Аарона Джаджа.
Включая субботу, у Стэнтона есть 0,275 с 33 хоум-ранами и 91 ИКР с 0,872 на базе плюс процент замедления в этом сезоне. Он сыграл в 132 из 155 игр за янки.
«Мы сделали все возможное, чтобы сохранить его здоровье, и как лучше всего это сделать», – сказал менеджер Аарон Бун. «Но я думаю, что он скорректировал и изменил несколько вещей по ходу дела, как в сезон, так и в межсезонье, чтобы позволить ему оставаться здоровым. Он проделал огромную работу, поддерживая себя физически и убедившись, что он может публиковать столько, сколько у него есть. этот год.”
Стэнтон пришел на помощь в субботу благодаря шоу, которое сдержало наиболее сильную атаку Бостона. Луис Северино, появившийся во второй раз с постсезонного 2019 года из-за операции Томми Джона и последовавших за этим неудач, одержал победу, отметившись четырьмя из двух безголевых раундов.
Сидя в блиндаже между ходами, Северино сказал, что разговаривал с ловцом Гэри Санчесом о том, что он хотел бросить, когда снова взял кучу, когда он отставал бегом. Но после того, как янки загрузили базы Стэнтона качественными попаданиями – Бретт Гарднер и Гудж пошли, Энтони Риццо вышел на подачу – Северино сказал, что изменил план, потому что сказал Санчесу, что Стентон отправит мяч через защитника. Забор вождение.
«Это не первый раз, когда он оказывается в сильной позиции», – сказал Северино, который обычно является стартовым игроком, но его возвращают в качестве облегчения. “Я чувствую это.”
После того, как Алекс Кора ввел в команду менеджера Red Sox, Эрнандес урезал и ушел, чтобы встретиться с Риццо со Стэнтоном следующим, Стэнтон сказал, что подумал про себя: «Лучше бы они его вытащили». Это говорило об уверенности Стентона, и за последние пару месяцев он определенно поддержал ее.
«Я с нетерпением жду возможности снова увидеть его на повторах несколько раз сегодня вечером», – сказал Бун о хоумране Стэнтона. «В этой атмосфере, в этой среде, просто чтобы выпустить воздух из здания, это есть для меня в тех, которые я видел, как ударил Джи».
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