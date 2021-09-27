Янки сравнялись с Рэд Сокс, поскольку Стэнтон лидирует

БОСТОН – После блужданий в течение большей части сентября сезон янки достиг критической точки. В течение последних полутора недель регулярного сезона у них запланировано шесть игр против двух команд – «Бостон Ред Сокс» и «Торонто Блю Джейс», которые борются за последние два постсезонных места в MLS.

И во время своих первых двух игр в Бостоне янки хорошо реабилитировали себя – и за это им нужно благодарить футболиста Джанкарло Стэнтона.

в пятницу 8-3 победа На «Ред Сокс» Стэнтон лидировал «янки» тремя ударами и четырьмя пробежками. 5: 3 победа, пятое место подряд и вничью с Red Sox за лучшее место AL Wild Card.