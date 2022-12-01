Япония будет использовать роль G7 и ООН для давления на Россию из-за Украины – глава МИД

ТОКИО, 2 декабря (Рейтер) — В следующем году Япония воспользуется своей очередью на руководящих должностях в Большой семерке и Организации Объединенных Наций, чтобы оказать давление на Россию, чтобы она прекратила войну с Украиной, заявил министр иностранных дел Йошимаса Хаяси. Рейтер Далее Конференция.

«Продолжающаяся агрессия России против Украины является явным нарушением международного права. Это неприемлемый и возмутительный акт, который угрожает основам международного порядка», — сказал Хаяши.

Японские лидеры заявили, что нападение России на Украину представляет собой вызов их собственной национальной безопасности, и опасаются, что это может еще больше угрожать Северной Корее и подтолкнуть Китай к использованию военной силы для продвижения своих территориальных амбиций в Южно-Китайском море и Восточной Азии. в том числе против соседнего Тайваня.

Председательство Японии в «Большой семерке» в 2023 году и возвращение Японии на двухлетний срок в качестве непостоянного члена Совета Безопасности обеспечили бы более заметную международную платформу для выражения ее опасений.

В октябре «Большая семерка» обязалась оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку Украине по мере необходимости. Хаяси сказал, что Япония будет работать над тем, чтобы группа оставалась единой.

«Ни одна нация не может игнорировать российскую агрессию как чужую проблему», — сказал Хаяши. Япония хочет координировать свои действия с другими «странами G7 и странами-единомышленниками», чтобы продолжать слаженную совместную работу по таким вопросам, как агрессия России против Украины и другие действия.

Организация Объединенных Наций

В мае следующего года премьер-министр Фумио Кисида примет лидеров G7 в Хиросиме на саммите, который, как ожидается, будет посвящен угрозам, создаваемым ядерным оружием.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси встречается с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербах (без фото) перед встречей министров иностранных дел стран «Большой семерки» в Мюнстере, Германия, 3 ноября 2022 года. Рольф Венненбернт/Пул через REUTERS

Хаяси также повторил, что в следующем году Япония предпримет новый толчок к реформам Организации Объединенных Наций, чтобы разобраться с «нефункциональным» Советом Безопасности, который не смог ответить на российскую агрессию в Украине.

Япония, третий по величине вкладчик в бюджет ООН и до сих пор определяемая ООН как «вражеское государство» наряду с другими странами, потерпевшими поражение во Второй мировой войне, уже давно выступает за расширение Совета из 15 членов. Первые постоянные места были созданы почти восемь десятилетий назад.

«Мы хотим еще больше усилить движение за реформы Организации Объединенных Наций», — сказал Хаяши агентству Reuters.

«С момента основания Организации Объединенных Наций состав не изменился. Он должен отражать нынешнее состояние мира, а не 1945 год», — добавил он.

Такие реформы оказались бы сложной задачей, учитывая право вето России и Китая на решения, привилегию, которой они пользуются в США, Великобритании и Франции.

Однако этот шаг может усилить давление на Москву в связи с ее «специальной военной операцией» на Украине.

По словам Хаяши, среди 193 членов ООН растет разочарование. После того, как Россия вторглась в Украину, почти три четверти Генеральной Ассамблеи проголосовали за ее осуждение.

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Отчет Тима Келли; Монтаж Эдмунда Кламана

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