Япония вводит криптовалюты в соответствии с санкциями против России и Беларуси

Этот шаг последовал за опубликованным в пятницу отчетом Группы семи (G7) о том, что западные страны «взимают плату с незаконных российских субъектов, которые используют цифровые активы для улучшения и преобразования своего богатства».

Среди криптовалют в странах с развитой экономикой G7 растут опасения, что криптовалюты используются российскими компаниями в качестве предлога для санкций, наложенных на Украину.

В пятницу Министерство финансов США выпустило новое руководство, согласно которому американские криптовалютные компании не должны участвовать в транзакциях с целью лицензирования.

«Мы решили выступить с заявлением, чтобы сохранить импульс G7», — сказал высокопоставленный чиновник Агентства финансовых услуг Японии. «Чем скорее, тем лучше.»

В совместном заявлении FSA и Министерства финансов говорится, что правительство Японии усилит меры против перевода средств с использованием криптоактивов, нарушающих запрет. Япония отстала от глобального сдвига среди финансовых регуляторов в установлении более строгих правил в отношении частных цифровых валют, в то время как богатые державы G7 и группа из 20 центров власти призвали к усилению регулирования «стейблкоинов». В понедельник FSA заявило, что несанкционированные платежи лицам, находящимся под санкциями, включая криптоактивы, могут повлечь за собой до трех лет тюрьмы или штраф в размере до 1 миллиона иен (8 487,52 долларов США). По данным профсоюза, по состоянию на 4 марта в Японии насчитывалась 31 криптовалютная биржа. Глобальные регуляторы обеспокоены безопасностью нового рынка для инвесторов, учитывая рост его популярности. Комиссия по ценным бумагам и биржам США назвала возможность манипулирования рынком одной из основных причин отклонения нескольких заявок на фонды биржевой торговли спот-биткойнами.