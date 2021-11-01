Япония выиграла пару коллективных бронзовых медалей на чемпионате мира по художественной гимнастике

Пять женских команд Японии завоевали две бронзовые медали в упражнениях с мячом, обручем и булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике в воскресенье, в последний день соревнований Международной федерации гимнастики.

В финале соревнований с пятью мячами команда Саюри Сугимото, Рей Мацубара, Айока Судзуки, Ринако Инаки и Рина Имаока заняла второе место после сборной России, которая возглавила поле с 46000 очков и заняла второе место после итальянской позиции. , набравший 45 600 баллов.

Сборная Японии по художественной гимнастике по прозвищу Сказочная Япония завоевала золотую медаль в группе пяти мячей в Баку в 2019 году.

Позже Япония взяла еще одну бронзу, выступив с тремя обручами и двумя булавами. Италия выиграла с 42 275 очками.

«Я нервничал, участвуя в моих первых чемпионатах мира, но было приятно получить поддержку от ликующей толпы и иметь возможность танцевать четыре раза (в индивидуальных и командных соревнованиях). Я хочу пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже и выиграть медаль, – сказал Имаока.

Олимпийский чемпион Болгарии выбыл из турнира с 27 по 31 октября после того, как гимнастка получила травму во время тренировки.

В связи со спортивными санкциями против России гимнастки страны приняли участие в международном турнире в Японии от имени команды RGF (Федерации гимнастики России).

Чемпионат мира по художественной гимнастике 2021 года проходил в пристройке к Западно-Японскому универсальному выставочному центру в Китакюсю. 18-24 октября в городе прошел чемпионат мира по спортивной гимнастике.

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