Япония выступает против плана России по созданию зоны без тарифов на спорных островах

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги заявил в четверг, что сказал своему российскому коллеге Сергею Лаврову во время переговоров в Нью-Йорке, что Токио не может принять предложение Москвы о создании беспошлинной особой экономической зоны на спорных островах.

Во время встречи, которая проходила в кулуарах сессий Генеральной Ассамблеи ООН, Лавров затронул этот вопрос, и Мотеги подтвердил позицию Токио о том, что Япония не поддерживает эту схему, поскольку она будет включать в себя применение российских законов к островам.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги (второй справа) и его российский коллега Сергей Лавров (слева) проводят переговоры 23 сентября 2021 года в Нью-Йорке. (Фотография любезно предоставлена ​​Министерством иностранных дел Японии) (Киодо)

Мотеги добавил, что что касается совместных экономических проектов на островах, они должны быть реализованы без ущерба правовой позиции Японии.

Президент России Владимир Путин обнародовал предложение в начале этого месяца, цель которого – привлечь иностранные инвестиции на острова у самого северного японского острова Хоккайдо.

Министры также обсудили давний региональный спор, который помешал двум странам подписать послевоенный мирный договор.

Мотеги сказал Лаврову, что Япония хочет развивать отношения с Россией на широком и взаимном уровне, в том числе посредством усилий по вопросу о послевоенном мирном договоре.

«Мы договорились продолжить переговоры, используя различные возможности для достижения широкого развития японо-российских отношений», – сказал Мотеги репортерам после встречи.

Двусторонние переговоры стали первой личной встречей между Мотеги и Лавровым почти за 19 месяцев из-за пандемии коронавируса.

Стороны также обменялись мнениями по поводу ежегодных безвизовых визитов на острова из Японии, которые были приостановлены на два года подряд из-за эпидемии.

Такие программы позволяют группам граждан Японии без паспортов и виз путешествовать на спорные острова, называемые Северными территориями в Японии и Южными Курилами в России.

Спор о суверенитете над островами был главным камнем преткновения для стран, подписавших мирный договор более чем через 70 лет после окончания Второй мировой войны.

Токио утверждает, что Советский Союз незаконно захватил острова вскоре после капитуляции Японии, в то время как Москва заявляет, что сделала это на законных основаниях.

Среди прочего, Мотеги призвал Россию к сотрудничеству в усилиях по урегулированию прошлых похищений граждан Японии Северной Кореей, а Лавров заверил свою страну в поддержке.

Они также согласились сотрудничать в целях обеспечения стабильности в раздираемом войной Афганистане.