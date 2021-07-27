Япония дисциплинированно отвечает после визита россиян на остров в Тихом океане

27 июля (UPI) – Япония промолчала после того, как российский премьер посетил остров в северной части Тихого океана, на который также претендует Япония.

Главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил во вторник, что «откажется от конкретных заявлений» о визите премьер-министра Михаила Мишустина на подконтрольный России остров Итуруп, один из четырех самых южных Курильских островов.

Но Като также сказал, что для заинтересованных сторон важно «не нанести вред правовому положению Японии», сообщает Yomiuri Shimbun.

Япония и Россия по очереди отозвали послов друг друга после визита Мишустина.

Российский премьер посетил рыбоперерабатывающий завод на острове утром в понедельник на юге Китая. Сообщение было отправлено. По данным Wall Street Journal, Москва была готова начать военные учения на острове, что вызовет гнев Японии в период Олимпийских игр в Токио.

В 2016 году бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин достигли соглашения о начале «совместной экономической деятельности» на четырех подконтрольных России южных Курильских островах.

Сделка, которая включала обещание Японии инвестировать 43 миллиарда долларов в земли, находящиеся под управлением России, должна была обойти территориальный спор.

В конце Второй мировой войны советские войска захватили острова в северной части Тихого океана и вынудили 17000 жителей Японии бежать. Обе страны отказались подписать мирный договор по островам.

Россия настаивает на том, что российское законодательство будет применяться к любой экономической деятельности, связанной с ней. Но Токио утверждал, что Москва незаконно оккупирует острова и что российские законы неприемлемы.

Визит в Мичиган может использовать юридическую лазейку в совместном соглашении между двумя странами.

Цукамото Такаши, доцент кафедры политологии и экономики Университета Мэйдзи, сказал газете, что визит не противоречит соглашению 2016 года, в котором основное внимание уделяется экономическому сотрудничеству, избегая при этом прямого конфликта на островах.

Газета Yomiuri сообщила, что Россия заявила, что ее военные учения будут проводиться в течение месяца.