Япония жертвует МАГАТЭ 2 миллиона долларов на ядерную безопасность Украины

Токио (AFP) – В четверг Япония объявила, что пожертвует 2 миллиона евро (2,1 миллиона долларов) Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) на его усилия по обеспечению безопасности ядерных объектов Украины, подвергшихся нападению со стороны России.

Министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси объявил об этом обещании после встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси, который находится в Японии для переговоров с официальными лицами и посещения пострадавшей от цунами атомной станции Фукусима.

Международное агентство по атомной энергии направило экспертов на украинскую Чернобыльскую атомную электростанцию, место самой страшной в мире ядерной аварии 1986 года, которая была оккупирована российскими военными в течение пяти недель, а также на другую станцию ​​на юге Украины.

Гросси, возглавлявший две миссии, ранее на этой неделе заявил, что МАГАТЭ планирует в ближайшие недели направить в Чернобыль еще одну миссию по обеспечению безопасности по запросу правительства Украины.

Хаяси сказал, что Япония финансирует «срочную отправку экспертов и оборудования МАГАТЭ» на украинские объекты.

«Атаки России на ядерные объекты Украины строго запрещены», — сказал Хаяши. «Япония, пострадавшая в результате аварии на АЭС «Фукусима-дайити», самым решительным образом осуждает эти действия».

Япония быстро объединила усилия с Соединенными Штатами и Европой для введения санкций против России, одновременно оказывая финансовую и гуманитарную поддержку Украине, отчасти из-за опасений, что вторжение Москвы может спровоцировать растущую напористость Китая в Восточной Азии.

Гросси, который совершил двухчасовую экскурсию по комплексу Фукусима-дайити ранее в четверг, приветствовал «выдающийся прогресс» два года назад, когда он в последний раз посещал станцию, несмотря на трудности, вызванные эпидемией.

Он посетил объекты на станции, связанные с запланированным выбросом очищенной радиоактивной воды в море, и вновь подтвердил приверженность МАГАТЭ оказанию долгосрочной поддержки Японии, чтобы запуск соответствовал международным стандартам безопасности, и успокоил местное население и соседние страны, выражающие озабоченность по поводу безопасности. .

Японские ядерные регуляторы в среду одобрили план сброса воды, представленный оператором электростанции, Tokyo Electric Power Holding Company, заявив, что дороги безопасны, а риски для окружающей среды минимальны.

В прошлом году Япония объявила о планах утилизации сточных вод после их очистки и разбавления в начале следующего года в качестве необходимого шага для вывода завода из эксплуатации. Вода, используемая для охлаждения поврежденных активных зон трех реакторов, постоянно вытекает и хранится в сотнях резервуаров.

Китай был ярым критиком плана сброса воды. Представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь в четверг назвал этот план «эгоистичным актом» и «неприемлемым».

Чжао сказал, что Япония должна «найти надлежащий способ избавления от радиоактивных вод, а не придерживаться плана осушения океана и продвигаться вперед».