Япония заявила, что российские военные корабли были замечены вблизи Тайваня и островов Окинава

ТОКИО (Рейтер) — Министерство обороны Японии заявило поздно вечером в пятницу, что за последние четыре дня оно заметило два корабля ВМФ России в водах вблизи Тайваня и японских островов Окинава после аналогичного заявления Тайваня на этой неделе.

Во вторник министерство обороны Тайваня заявило, что обнаружило два российских фрегата у своего восточного побережья и направило самолеты и корабли для наблюдения.

В прошлом месяце японское правительство заявило, что повторяющиеся российские военные действия вблизи японской территории, в том числе совместные учения с китайскими войсками, представляют «серьезную озабоченность» для национальной безопасности Японии.

Япония и Тайвань присоединились к Соединенным Штатам и их союзникам, которые ввели широкомасштабные санкции против России после ее вторжения в Украину в прошлом году.

Японское министерство заявило, что два фрегата «Стерегущий» впервые были замечены во вторник утром в 70 км к юго-западу от самого западного острова Японии Йонагуни в префектуре Окинава на Тайване.

Она добавила, что корабли плавали взад и вперед через воды между Йонагуни и Тайванем, двигались на восток и в последний раз были замечены в пятницу в водах между островами Мияко и Окинава, добавив, что Япония направила два корабля для наблюдения за российскими кораблями.

Российское информационное агентство «Интерфакс» сообщило во вторник, что отряд кораблей Тихоокеанского флота России зашел в южную часть Филиппинского моря для выполнения задач в рамках дальнего морского коридора.

(Отчетность Кантаро Комия; редактирование Уильяма Малларда)