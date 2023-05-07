Япония и Южная Корея стремятся к углублению сотрудничества и преодолению старых разногласий

ТОКИО/СЕУЛ (Рейтер) — Принимая в воскресенье премьер-министра Японии Фумио Кисиду в Сеуле, президент Южной Кореи Юн Сок Юл заявил, что значительные исторические разногласия не должны мешать Южной Корее и Японии углублять связи перед лицом международных кризисов.

Соединенные Штаты приветствовали обещание лидеров укреплять сотрудничество как способ лучше противостоять угрозам со стороны Северной Кореи и конкуренции со стороны Китая.

Двусторонний визит Кишиды, первый визит японского лидера в Сеул за 12 лет, восходит к поездке Юна в Токио в марте, когда они стремились закрыть главу об исторических разногласиях, которые десятилетиями доминировали в японо-южнокорейских отношениях.

«Сотрудничество и координация между Южной Кореей и Японией необходимы не только для общих интересов двух стран, но и для мира и процветания во всем мире перед лицом нынешней сложной международной ситуации», — сказал Юн во вступительной речи на их встрече.

Он сказал, что нерешенные исторические вопросы не должны означать, что нельзя делать шаги вперед, и что он хочет, чтобы отношения были лучше, чем когда-либо.

Кисида сказал, что надеется обсудить с Юном двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы, такие как Северная Корея.

Он пригласил Юна посетить саммит G7, запланированный на конец этого месяца в Японии, и провести трехсторонние переговоры с США в кулуарах саммита.

Киодо сообщил в пятницу со ссылкой на несколько неназванных дипломатических источников, что Кисида также будет настаивать на трехсторонних переговорах с Китаем в начале этого года.

«У нас есть много возможностей для сотрудничества, когда речь идет об устранении северокорейской угрозы» и обеспечении свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, заявил представитель министерства иностранных дел Японии.

Ожидается, что в центре внимания саммита между двумя союзниками США будет сотрудничество в области безопасности в противодействии ядерным угрозам Северной Кореи, с особым акцентом на интересы США в регионе, сказал Шин Ва Ли, профессор международных отношений в Сеуле. Корейский университет.

«Их военные и экономические возможности необходимы для укрепления регионального многостороннего сотрудничества в области безопасности, а слабые отношения между двумя странами могут помешать достижению целей США», — сказала она.

Исторические споры

Однако исторические разногласия между Южной Кореей и Японией угрожают омрачить развивающиеся отношения между двумя лидерами.

Юн подвергается критике дома за то, что он отдал больше, чем получил в своих усилиях по улучшению отношений с Японией, в том числе за то, что предложил южнокорейским компаниям, а не японским компаниям, как постановил суд, компенсировать жертвам труда во время войны Японии 1910-1945 годов. колониальная оккупация.

Южнокорейские официальные лица надеялись, что Кишида сделает ответный жест и предложит некоторую политическую поддержку, хотя мало кто из наблюдателей ожидал каких-либо дальнейших официальных извинений за исторические ошибки. Сам Юн указал, что, по его мнению, Японии не нужно «преклонять колени» больше, чем в прошлом.

Ли сказал, что большинство южнокорейцев считают, что Япония не принесла достаточных извинений за зверства, совершенные во время оккупации. «Они считают, что премьер-министр Кисида должен проявить искренность во время своего визита в Южную Корею, например, упомянуть исторические проблемы и принести извинения», — добавила она.

С другой стороны, Дэниел Рассел, бывший помощник госсекретаря США по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону, сказал, что Япония замедляется.

«Кисида старается не двигаться быстрее, чем позволяет его внутренняя политика», — добавил он.

Дополнительные репортажи Союн Кан, Джош Смит и Хёнхи Шин в Сеуле, Сакура Мураками в Токио и Дэвид Бранстром в Вашингтоне; Под редакцией Раджу Гопалакришнана

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