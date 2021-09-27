Япония классифицирует Китай, Россию и Северную Корею как угрозы в киберпространстве

Японское правительство в понедельник приняло проект стратегии кибербезопасности на следующие три года, впервые обозначив Китай, Россию и Северную Корею как угрозы кибератак.

В стратегии, которая, как ожидается, будет вскоре одобрена Кабинетом министров, говорится, что ситуация в киберпространстве содержит «риск быстрого развития критической ситуации» и что все три страны подозреваются в причастности к враждебной кибер-деятельности.

В нем также говорится, что Япония примет «жесткие контрмеры, используя все доступные эффективные средства и возможности», включая дипломатические меры и уголовное преследование.

Премьер-министр Кацунобу Като (слева) на встрече по стратегии кибербезопасности в канцелярии премьер-министра в Токио 27 сентября 2021 г. (Киодо)

Главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като призвал членов штаба по стратегической кибербезопасности «работать с местными органами власти с достаточным вниманием, чтобы завоевать доверие общества и неуклонно выполнять меры, предусмотренные в стратегии».

Он сказал, что Япония не подтвердила никаких кибератак на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио этим летом.

В проекте стратегии говорится, что Япония ускорит сотрудничество в киберпространстве со своими партнерами по «квартету» – США, Австралией и Индией, а также с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии для создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. в явной попытке противостоять растущему влиянию Китая.

С точки зрения устранения рисков для экономической деятельности стратегия указала на необходимость обеспечения надежной защиты критически важной инфраструктуры, такой как подводные кабели, и установления новых стандартов безопасности и надежности для ИТ-устройств.

С запуском 1 сентября Цифрового агентства для ускорения оцифровки в стране проект призвал одновременно усилить кибербезопасность и провести цифровые реформы.

Стратегия, которая заменит нынешнюю, принятую в июле 2018 года, вызвала критику со стороны Китая как «беспочвенную клевету» на Китай и Россию, когда она была составлена ​​в июле.