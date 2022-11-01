Япония лидирует в квалификации чемпионата мира по спортивной гимнастике среди мужчин

Результаты отборочных соревнований к чемпионату мира по спортивной гимнастике 2022 года в Ливерпуле, Англия (Полные результаты здесь) …
Женская команда (Большая восьмерка становится финальной командой во вторник)
1. США — 167,263
2- Великобритания — 164 595
3- Бразилия — 163,563
4- Италия — 162,798
5- Япония — 164,564
6- Китай — 162 064
7- Франция — 161 428
8- Канада — 159 661
по всей женщине (24 лучших, максимум два на страну, финал в четверг)
1. Ребекка Андраде (Бразилия) — 57,332
2. Чили Джонс (США) – 55 766
3. Джейд Кэри (США) — 55 132
4. Мартина Маджио (Италия) – 54 800
5- Джессика Гадирова (Великобритания) – 54 599
6- Оу Юйшань (Китай) – 54 466
7. Элис Д’Амато (Италия) — 54,366
8. Сёко Мията (Япония) — 54,166
9 — Наоми Виссер (Нидерланды) — 54,165
10. Флавия Сарайва (Бразилия) — 54 133
11. Элли Блэк (Канада) — 54 131
12. Джордан Чайлз (США) — 53,998 (не смог пройти в финал из-за 2 на страну)
12. Мелани де Хесус душ Сантуш (Франция) — 53,865
13. Элис Кинселла (Великобритания) — 53,798
14. Ондин Ачампонг (Великобритания) — 53,598 (не может выйти в финал из-за 2 на страну)
14. Джорджия Гудвин (Австралия) — 52 866 200 000
15- Тан Сицзин (Китай) — 52,865
16. Каролин Эдуэт (Франция) — 52,698
17. Ямада Чихару (Япония) — 52,465
18. Лиза Вайлен (Бельгия) — 52,432
19. Тиша Воллман (NED) — 52,333
20. Ален Фрис (Франция) — 52,265 (не может выйти в финал из-за 2 на страну)
20- Анна Барбосо (Россия) – 52 233
21- Лаура Касабуэна (Испания) – 52,032
22- Ли Юнсо (Республика Корея) – 51,833
23 – Манила Эспозито (Италия) – 51,798 (не может выйти в финал из-за 2 на страну).
23 — Итора Тросдоттир (Голландия) — 51,765 (не может выйти в финал из-за 2 на страну)
23 – Роми Браун (Австралия) – 51 731
24- Масса Косиков (Финляндия) – 51,231
неровный бары (Восьмерка лучших, максимум две на страну, финал в субботу)
1- Лу Жуй (Китай) — 14 900
2- Нина Драэль (Бельгия) – 14 700
3 – Ребекка Андраде (Бразилия) – 14 666
4. Вэй Сяоюань (Китай) – 14 600
5. Чили Джонс (США) – 14,566
6. Сана Фирман (Нидерланды) — 14 533
7. Наоми Виссер (Нидерланды) – 14 400
8. Элизабет Зейтц (Германия) – 14 400 000
Подвал (Восьмерка лучших, максимум две на страну, финал в субботу)
1. Джейд Кэри (США) – 14 483
2. Джордан Чили (США) – 14,316
3. Колин ДеВийяр (Франция) – 14,299
4. Ю Соджон (Корея) — 14,249
5. Джессика Гадирова (Великобритания) – 14 200
6. Элли Блэк (Канада) – 13,749
7. Чоко Мията (Япония) — 13,666
8. Лиза Вайлен (Бельгия) – 13,499
балансир (восемь лучших, максимум два на страну, финал в воскресенье)
1. Оу Юшань (Китай) — 13.900
2. Скай Блейкли (США) – 13,733
3 – Сёку Мията (Япония) – 13.700
4. Марин Бойер (Франция) – 13 666 000
5. Хадзуки Ватанабэ (Япония) – 13 600
6. Зофия Ковач (Венгрия) – 13,533
7. Аяка Сагакуи (Япония) — 13,466 (не могу выйти в финал из-за 2 на страну)
7. Ребекка Андраде (Бразилия) – 13 400
8. Элли Блэк (Канада) — 13,266
Упражнение на полу (восемь лучших, максимум два на страну, финал в воскресенье)
1. Флавия Сарайва (Бразилия) – 14 200
2. Ребекка Андраде (Бразилия) – 14 200
3. Джессика Гадирова (Великобритания) – 14 100
4. Джордан Чили (США) – 14 100
5. Джейд Кэри (США) — 14 066
6. Chili’s Jones (США) — 13 800 (не смог пройти в финал из-за двух судей на страну)
6. Наоми Виссер (Нидерланды) — 13 666 200
7. Дженнифер Гадирова (Великобритания) – 13 600
8. Элис Д’Амато (Италия) — 13 600
мужская команда (Большая восьмерка выходит в финал для команды в среду)
1- Япония — 260,695
2- Великобритания — 252,793
3. США — 252 295
4- Китай — 249,929
5- Италия — 247,661
6- Испания — 245,594
7- Бразилия — 245,394
8. Южная Корея — 244 093
комплексный для мужчин (24 лучших, максимум два на страну, финал в пятницу)
1- Ватару Танигава (Япония) – 84 731
2- Дайки Хасимото (Япония) – 84,665
3. Карлос Йоло (PHI) — 84,664
4. Джо Фрейзер (Великобритания) — 83,964
5- Чжан Пухэн (Китай) – 83,766
6. Ашер Хонг (США) — 83,299
7. Жоэль Плата (Испания) – 82,799
8. Броуди Мэлоун (США) – 82,631
9. Казимир Шмидт (Нидерланды) — 82,565
10- Кайо Соуза (Бразилия) – 82,564
11. Джейк Герман (Великобритания) — 82,365
12. Диогу Соареш (Бразилия) 82.264.264
13. Рю Сон-Хён (Южная Корея) — 81,930
14. Адам Асил (Турция) — 81,764
15. Илья Ковтун (Великобритания) — 81,732
16 – Два дня поклонения (ITA) – 81 532
17. Тан Чиа-Хунг (TPE) — 80,698
18. Лукас Даузер (Германия) – 80 431
19. Софос Хиджамнисс (Север) — 80,099
20. Кристиан Балаш (Венгрия) – 80,065
21- Хосемар Кальво («Колорадо») — 79 898
22- Лука ван ден Кепос (Бельгия) – 79 799
23- Габриэль Буртанете (Румыния) — 79,798
24 – Лоренцо Казали (Италия) – 79,765
Упражнение на полу (Восьмерка лучших, максимум две на страну, финал в субботу)
1. Карлос Йоло (PHI) — 15,266
2. Рёсукэ Дои (Япония) – 14,766
3- Милад Карими (Казахстан) — 14 733
4. Джарнни Регини-Моран (Великобритания) — 14,533
5. Чжан Бохэн (Китай) – 14 500
6. Рё Сын Хён (Южная Корея) — 14,466
7. Дайки Хасимото (Япония) — 14,466
8. Никола Бартолини (Италия) — 14,433
ручки для лошадей (Восьмерка лучших, максимум две на страну, финал в субботу)
1. Риз МакКлинган (IRL) – 15 233
2. Стивен Ндоросек (США) – 15 233
3- Нариман Курбанов (Казахстан) – 15,033
4. Лоран де Монк (Нидерланды) — 14,833
5- Арутюн Мердинян (Армения) – 14,700
6. Рёсукэ Дои (Япония) — 14,466
7. Филип Ауди (Хорватия) – 14 400
8. Ахмад Абу Аль-Сауд (Иордания) – 14,366
все еще звонит (Восьмерка лучших, максимум две на страну, финал в субботу)
1. Кортни Таллок (Великобритания) — 14 666
2- Цзоу Цзинъюань (Китай) — 14,666
2. Адам Асиль (ТУР) — 14,666
4. Ю Хао (Китай) — 14,633
5. Вагин Давтян (Армения) – 14,566
6. Юя Камото (Япония) – 14 500
7. Артур Аветисян (Армения) – 14 466 000
8. Доннелл Виттенберг (США) – 14,333
высокий уровень (восемь лучших, максимум два на страну, финал в воскресенье)
1. Дайки Хашимото (Япония) – 15 100
2. Сунь Вэй (Китай) — 14,833
3 – Чанг Пухэн (Китай) – 14 733
4. Элиас Джорджио (Кипр) — 14 466 000
5. Броуди Мэлоун (США) – 14,433
6. Юя Камото (Япония) – 14 400
7. Артур Мариано (Бразилия) – 14,366
8. Тайсон Болл (Австралия) – 14,333
параллельные брусья (восемь лучших, максимум два на страну, финал в воскресенье)
1. Цзоу Цзинъюань (Китай) — 15 700 000
2- Юя Камото (Япония) — 15,433
3. Лукас Даузер (Германия) – 15 400
4. Карлос Йоло (PHI) — 15 300
5. Ферхат Арикан (Турция) – 15 200
6. Хосемар Кальво (полковник) — 15 166
7. Джо Фрейзер (Великобритания) – 15 066 0000
8. Джарнни Реджини-Моран (Великобритания) — 14,966
Подвал (восемь лучших, максимум два на страну, финал в воскресенье)
1. Артур Давтян (Армения) – 14.900
2- Карлос Йоло (PHI) — 14,849
3. Габриэль Портанетт (Румыния) — 14,633
4. Игорь Радфилов (Великобритания) – 14,566
5. Кайо Соуза (Бразилия) — 14,566
6.. Ли Джун Хо (Южная Корея) — 14.450
7. Ватаро Танигава (Япония) – 14 450
8. Ким Хансоль (Республика Корея) — 14,433
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