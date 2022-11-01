Япония лидирует в квалификации чемпионата мира по спортивной гимнастике среди мужчин

Результаты отборочных соревнований к чемпионату мира по спортивной гимнастике 2022 года в Ливерпуле, Англия (Полные результаты здесь) …

Женская команда (Большая восьмерка становится финальной командой во вторник)

1. США — 167,263

2- Великобритания — 164 595

3- Бразилия — 163,563

4- Италия — 162,798

5- Япония — 164,564

6- Китай — 162 064

7- Франция — 161 428

8- Канада — 159 661

по всей женщине (24 лучших, максимум два на страну, финал в четверг)

1. Ребекка Андраде (Бразилия) — 57,332

2. Чили Джонс (США) – 55 766

3. Джейд Кэри (США) — 55 132

4. Мартина Маджио (Италия) – 54 800

5- Джессика Гадирова (Великобритания) – 54 599

6- Оу Юйшань (Китай) – 54 466

7. Элис Д’Амато (Италия) — 54,366

8. Сёко Мията (Япония) — 54,166

9 — Наоми Виссер (Нидерланды) — 54,165

10. Флавия Сарайва (Бразилия) — 54 133

11. Элли Блэк (Канада) — 54 131

12. Джордан Чайлз (США) — 53,998 (не смог пройти в финал из-за 2 на страну)

12. Мелани де Хесус душ Сантуш (Франция) — 53,865

13. Элис Кинселла (Великобритания) — 53,798

14. Ондин Ачампонг (Великобритания) — 53,598 (не может выйти в финал из-за 2 на страну)

14. Джорджия Гудвин (Австралия) — 52 866 200 000

15- Тан Сицзин (Китай) — 52,865

16. Каролин Эдуэт (Франция) — 52,698

17. Ямада Чихару (Япония) — 52,465

18. Лиза Вайлен (Бельгия) — 52,432

19. Тиша Воллман (NED) — 52,333

20. Ален Фрис (Франция) — 52,265 (не может выйти в финал из-за 2 на страну)

20- Анна Барбосо (Россия) – 52 233

21- Лаура Касабуэна (Испания) – 52,032

22- Ли Юнсо (Республика Корея) – 51,833

23 – Манила Эспозито (Италия) – 51,798 (не может выйти в финал из-за 2 на страну).

23 — Итора Тросдоттир (Голландия) — 51,765 (не может выйти в финал из-за 2 на страну)

23 – Роми Браун (Австралия) – 51 731

24- Масса Косиков (Финляндия) – 51,231

неровный бары (Восьмерка лучших, максимум две на страну, финал в субботу)

1- Лу Жуй (Китай) — 14 900

2- Нина Драэль (Бельгия) – 14 700

3 – Ребекка Андраде (Бразилия) – 14 666

4. Вэй Сяоюань (Китай) – 14 600

5. Чили Джонс (США) – 14,566

6. Сана Фирман (Нидерланды) — 14 533

7. Наоми Виссер (Нидерланды) – 14 400

8. Элизабет Зейтц (Германия) – 14 400 000

Подвал (Восьмерка лучших, максимум две на страну, финал в субботу)

1. Джейд Кэри (США) – 14 483

2. Джордан Чили (США) – 14,316

3. Колин ДеВийяр (Франция) – 14,299

4. Ю Соджон (Корея) — 14,249

5. Джессика Гадирова (Великобритания) – 14 200

6. Элли Блэк (Канада) – 13,749

7. Чоко Мията (Япония) — 13,666

8. Лиза Вайлен (Бельгия) – 13,499

балансир (восемь лучших, максимум два на страну, финал в воскресенье)

1. Оу Юшань (Китай) — 13.900

2. Скай Блейкли (США) – 13,733

3 – Сёку Мията (Япония) – 13.700

4. Марин Бойер (Франция) – 13 666 000

5. Хадзуки Ватанабэ (Япония) – 13 600

6. Зофия Ковач (Венгрия) – 13,533

7. Аяка Сагакуи (Япония) — 13,466 (не могу выйти в финал из-за 2 на страну)

7. Ребекка Андраде (Бразилия) – 13 400

8. Элли Блэк (Канада) — 13,266

Упражнение на полу (восемь лучших, максимум два на страну, финал в воскресенье)

1. Флавия Сарайва (Бразилия) – 14 200

2. Ребекка Андраде (Бразилия) – 14 200

3. Джессика Гадирова (Великобритания) – 14 100

4. Джордан Чили (США) – 14 100

5. Джейд Кэри (США) — 14 066

6. Chili’s Jones (США) — 13 800 (не смог пройти в финал из-за двух судей на страну)

6. Наоми Виссер (Нидерланды) — 13 666 200

7. Дженнифер Гадирова (Великобритания) – 13 600

8. Элис Д’Амато (Италия) — 13 600

мужская команда (Большая восьмерка выходит в финал для команды в среду)

1- Япония — 260,695

2- Великобритания — 252,793

3. США — 252 295

4- Китай — 249,929

5- Италия — 247,661

6- Испания — 245,594

7- Бразилия — 245,394

8. Южная Корея — 244 093

комплексный для мужчин (24 лучших, максимум два на страну, финал в пятницу)

1- Ватару Танигава (Япония) – 84 731

2- Дайки Хасимото (Япония) – 84,665

3. Карлос Йоло (PHI) — 84,664

4. Джо Фрейзер (Великобритания) — 83,964

5- Чжан Пухэн (Китай) – 83,766

6. Ашер Хонг (США) — 83,299

7. Жоэль Плата (Испания) – 82,799

8. Броуди Мэлоун (США) – 82,631

9. Казимир Шмидт (Нидерланды) — 82,565

10- Кайо Соуза (Бразилия) – 82,564

11. Джейк Герман (Великобритания) — 82,365

12. Диогу Соареш (Бразилия) 82.264.264

13. Рю Сон-Хён (Южная Корея) — 81,930

14. Адам Асил (Турция) — 81,764

15. Илья Ковтун (Великобритания) — 81,732

16 – Два дня поклонения (ITA) – 81 532

17. Тан Чиа-Хунг (TPE) — 80,698

18. Лукас Даузер (Германия) – 80 431

19. Софос Хиджамнисс (Север) — 80,099

20. Кристиан Балаш (Венгрия) – 80,065

21- Хосемар Кальво («Колорадо») — 79 898

22- Лука ван ден Кепос (Бельгия) – 79 799

23- Габриэль Буртанете (Румыния) — 79,798

24 – Лоренцо Казали (Италия) – 79,765

Упражнение на полу (Восьмерка лучших, максимум две на страну, финал в субботу)

1. Карлос Йоло (PHI) — 15,266

2. Рёсукэ Дои (Япония) – 14,766

3- Милад Карими (Казахстан) — 14 733

4. Джарнни Регини-Моран (Великобритания) — 14,533

5. Чжан Бохэн (Китай) – 14 500

6. Рё Сын Хён (Южная Корея) — 14,466

7. Дайки Хасимото (Япония) — 14,466

8. Никола Бартолини (Италия) — 14,433

ручки для лошадей (Восьмерка лучших, максимум две на страну, финал в субботу)

1. Риз МакКлинган (IRL) – 15 233

2. Стивен Ндоросек (США) – 15 233

3- Нариман Курбанов (Казахстан) – 15,033

4. Лоран де Монк (Нидерланды) — 14,833

5- Арутюн Мердинян (Армения) – 14,700

6. Рёсукэ Дои (Япония) — 14,466

7. Филип Ауди (Хорватия) – 14 400

8. Ахмад Абу Аль-Сауд (Иордания) – 14,366

все еще звонит (Восьмерка лучших, максимум две на страну, финал в субботу)

1. Кортни Таллок (Великобритания) — 14 666

2- Цзоу Цзинъюань (Китай) — 14,666

2. Адам Асиль (ТУР) — 14,666

4. Ю Хао (Китай) — 14,633

5. Вагин Давтян (Армения) – 14,566

6. Юя Камото (Япония) – 14 500

7. Артур Аветисян (Армения) – 14 466 000

8. Доннелл Виттенберг (США) – 14,333

высокий уровень (восемь лучших, максимум два на страну, финал в воскресенье)

1. Дайки Хашимото (Япония) – 15 100

2. Сунь Вэй (Китай) — 14,833

3 – Чанг Пухэн (Китай) – 14 733

4. Элиас Джорджио (Кипр) — 14 466 000

5. Броуди Мэлоун (США) – 14,433

6. Юя Камото (Япония) – 14 400

7. Артур Мариано (Бразилия) – 14,366

8. Тайсон Болл (Австралия) – 14,333

параллельные брусья (восемь лучших, максимум два на страну, финал в воскресенье)

1. Цзоу Цзинъюань (Китай) — 15 700 000

2- Юя Камото (Япония) — 15,433

3. Лукас Даузер (Германия) – 15 400

4. Карлос Йоло (PHI) — 15 300

5. Ферхат Арикан (Турция) – 15 200

6. Хосемар Кальво (полковник) — 15 166

7. Джо Фрейзер (Великобритания) – 15 066 0000

8. Джарнни Реджини-Моран (Великобритания) — 14,966

Подвал (восемь лучших, максимум два на страну, финал в воскресенье)

1. Артур Давтян (Армения) – 14.900

2- Карлос Йоло (PHI) — 14,849

3. Габриэль Портанетт (Румыния) — 14,633

4. Игорь Радфилов (Великобритания) – 14,566

5. Кайо Соуза (Бразилия) — 14,566

6.. Ли Джун Хо (Южная Корея) — 14.450

7. Ватаро Танигава (Япония) – 14 450

8. Ким Хансоль (Республика Корея) — 14,433

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