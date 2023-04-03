Япония начинает проводить министерские встречи в преддверии саммита G-7

Япония начнет у себя серию министерских встреч в преддверии саммита Большой семерки в мае, стремясь возглавить обсуждение ряда вопросов, включая войну России с Украиной, проблемы с энергоснабжением и поставками продовольствия, а также мировую экономику.
В течение этого года в Японии запланировано в общей сложности 15 встреч на уровне министров с личным присутствием.
Япония председательствует на саммите G7 в седьмой раз, и значение группы — Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также Европейского Союза — возрастает перед лицом российской военной агрессии и растущей напористости Китая. .
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