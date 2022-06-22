Япония отслеживает восемь российских и китайских военных кораблей вблизи своей территории

Министерство обороны Японии заявило во вторник, что его силы заметили пять российских военных кораблей во главе с противолодочным эсминцем, проходящим через Цусимский пролив, разделяющий Японию и Южную Корею.
В пресс-релизе министерства говорится, что российский флот из пяти кораблей уже неделю находится вблизи японских островов, от Хоккайдо на севере до Окинавы на юге.
В министерстве заявили, что группа работает в водах вблизи Японии с 12 июня.
«Это явная демонстрация силы как со стороны России, так и Китая», — сказал Джеймс Браун, доцент политологии Университета Темпл в Токио.
«Эти действия вызывают серьезную обеспокоенность у Японии. Не в последнюю очередь то, что отслеживание перемещений российских и китайских вооруженных сил оказывает давление на ресурсы Сил самообороны Японии».
Недавно, когда премьер-министр Японии Фумио Кисида принимал в Токио саммит лидеров США, Австралии и Индии, ВВС Китая и России провели совместное стратегическое воздушное патрулирование над Японским морем, Восточно-Китайским морем и Запад. Тихий океан, в том, что министерство обороны Китая назвало частью ежегодного плана военного сотрудничества.
Браун сказал, что проведение этого саммита Кисидой было одной из причин, по которой Пекин хотел выразить свое недовольство Токио.
«Пекин был возмущен заявлениями Японии о безопасности Тайваня, которые Коммунистическая партия Китая считает внутренним делом», — сказал Браун.
Тайвань и материковый Китай управлялись отдельно с тех пор, как побежденные националисты ушли на остров в конце гражданской войны в Китае более 70 лет назад.
Но правящая коммунистическая партия Китая рассматривает автономный остров как часть своей территории, хотя никогда не контролировала его.
Пекин не исключает применения военной силы для контроля над Тайванем, а Япония рассматривает конфликт через Тайваньский пролив как угрозу своей безопасности.
«Поэтому Россия хотела бы использовать свою военную мощь для запугивания Японии в надежде, что это удержит Токио от дальнейшего введения таких мер», — сказал Браун.
Браун назвал тот факт, что военно-морские операции России и Китая на этой неделе, по-видимому, не были скоординированы, «лучом надежды» для Токио.
«Стратегический кошмар Японии — это настоящий союз между Россией и Китаем», — сказал он.
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