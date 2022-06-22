Япония отслеживает восемь российских и китайских военных кораблей вблизи своей территории

Министерство обороны Японии заявило во вторник, что его силы заметили пять российских военных кораблей во главе с противолодочным эсминцем, проходящим через Цусимский пролив, разделяющий Японию и Южную Корею.

В пресс-релизе министерства говорится, что российский флот из пяти кораблей уже неделю находится вблизи японских островов, от Хоккайдо на севере до Окинавы на юге.

Тем временем по меньшей мере два китайских военных корабля и корабль снабжения были замечены во вторник у островов Идзу, примерно в 500 км к югу от столицы Токио. Одним из таких кораблей является «Лхаса», ракетный эсминец типа 55 и один из самых мощных надводных кораблей Китая.

В министерстве заявили, что группа работает в водах вблизи Японии с 12 июня.

«Это явная демонстрация силы как со стороны России, так и Китая», — сказал Джеймс Браун, доцент политологии Университета Темпл в Токио. «Эти действия вызывают серьезную обеспокоенность у Японии. Не в последнюю очередь то, что отслеживание перемещений российских и китайских вооруженных сил оказывает давление на ресурсы Сил самообороны Японии». Со стороны Токио не было заявлений о том, что российские и китайские военно-морские группы координируют свои действия, как это было в октябре прошлого года, когда в учениях совместно участвовало 10 российских и китайских боевых кораблей, в ходе которых они облетели большую часть японского архипелага. Недавно, когда премьер-министр Японии Фумио Кисида принимал в Токио саммит лидеров США, Австралии и Индии, ВВС Китая и России провели совместное стратегическое воздушное патрулирование над Японским морем, Восточно-Китайским морем и Запад. Тихий океан, в том, что министерство обороны Китая назвало частью ежегодного плана военного сотрудничества. Браун сказал, что проведение этого саммита Кисидой было одной из причин, по которой Пекин хотел выразить свое недовольство Токио. READ Наблюдатели космической конференции, имя первого человека в космосе, потому что он русский «Пекин был возмущен заявлениями Японии о безопасности Тайваня, которые Коммунистическая партия Китая считает внутренним делом», — сказал Браун. Действительно, президент Джо Байден заявил на саммите в Токио, что Соединенные Штаты вмешаются военным путем, если Китай попытается захватить Тайвань силой. Позже Белый дом отказался от этого комментария, но Соединенные Штаты сохраняют сильное военное присутствие в Японии — силы, которые могут сыграть роль в любом конфликте из-за Тайваня. Тайвань и материковый Китай управлялись отдельно с тех пор, как побежденные националисты ушли на остров в конце гражданской войны в Китае более 70 лет назад. Но правящая коммунистическая партия Китая рассматривает автономный остров как часть своей территории, хотя никогда не контролировала его. Пекин не исключает применения военной силы для контроля над Тайванем, а Япония рассматривает конфликт через Тайваньский пролив как угрозу своей безопасности. Тем временем Браун сказал, что Москва возмущена поддержкой Токио Украиной после того, как почти четыре месяца назад российские войска вторглись в ее европейского соседа. Эта поддержка включала введение санкций против Москвы и высылку российских дипломатов. «Поэтому Россия хотела бы использовать свою военную мощь для запугивания Японии в надежде, что это удержит Токио от дальнейшего введения таких мер», — сказал Браун. Браун назвал тот факт, что военно-морские операции России и Китая на этой неделе, по-видимому, не были скоординированы, «лучом надежды» для Токио. «Стратегический кошмар Японии — это настоящий союз между Россией и Китаем», — сказал он.