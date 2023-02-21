Япония председательствует на переговорах G7, чтобы оказать давление на Россию из-за Украины | Война России и Украины

Финансовые лидеры Большой семерки должны встретиться в четверг, чтобы обсудить меры, направленные на то, чтобы заставить Москву прекратить войну.

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что финансовые лидеры G7 встретятся в четверг, чтобы обсудить меры по оказанию давления на Россию с целью прекращения войны на Украине.

Япония будет председательствовать на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран Большой семерки в индийском городе Бангалор. Встреча состоялась почти через год после того, как Россия вторглась в Украину, назвав это «специальной военной операцией».

Война продолжалась, несмотря на ряд карательных мер против России со стороны Большой семерки промышленно развитых стран и других.

«Основными темами для обсуждения будут поддержка Украины и санкции против России», — заявил Судзуки на пресс-конференции. «Мы будем продолжать тесно координировать свои действия с G7 и международным сообществом, чтобы усилить воздействие санкций для достижения конечной цели — побудить Россию уйти».

Япония председательствует на министерских встречах G7 в этом году в преддверии саммита лидеров G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме, Япония. В G7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

За встречей G7 последует более широкая встреча финансовых лидеров G20 крупнейших экономик мира, которая будет организована Индией, председательствующей в G20, в Бангалоре.

Ожидается, что война на Украине и мировая экономика будут в центре внимания переговоров G20.

Группа обсудит инфляцию, вызванную войной, цены на энергоносители и продукты питания в России, а также поддержку стран с формирующимся рынком, столкнувшихся с долговыми проблемами. Высокопоставленный японский чиновник заявил ранее, что неспособность решить проблему долга развивающихся рынков может привести к финансовому кризису.

«Участвуя в обсуждении этих проблем, мы надеемся достичь важных результатов, которые приведут к стабильному и устойчивому глобальному росту», — сказал Судзуки.