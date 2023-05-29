Япония приводит в боевую готовность свою систему противоракетной обороны, а Северная Корея предупреждает о запуске спутника.

ТОКИО/СЕУЛ (Рейтер) — В понедельник Япония привела в боевую готовность свою систему противоракетной обороны и пообещала сбить любой снаряд, угрожающий ее территории, после того, как Северная Корея приказала ей запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня.

Обладающая ядерным оружием Северная Корея заявляет, что завершила свой первый военный спутник-шпион, а лидер Ким Чен Ын одобрил последние приготовления к запуску.

Это будет последний шаг Северной Кореи в серии запусков ракет и испытаний оружия за последние месяцы, включая новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету.

Представитель министерства обороны Японии заявил, что Япония ожидает, что Северная Корея запустит ракету со своим спутником над цепью юго-западных островов, как это было в 2016 году.

Аналитики говорят, что новый спутник является частью программы технологий наблюдения, включающей беспилотные летательные аппараты, и направлен на улучшение способности поражать цели в военное время.

«Мы примем разрушительные меры против баллистических ракет и других ракет, которые, как было подтверждено, приземлились на нашей территории», — говорится в заявлении министерства обороны Японии.

Она добавила, что Япония будет использовать ракету Standard-3 (SM-3) или ракету Patriot PAC-3 для уничтожения северокорейской ракеты.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил журналистам, что любой запуск северокорейской ракеты станет серьезным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, осуждающих ее ядерную и ракетную деятельность.

«Мы настоятельно призываем Северную Корею воздержаться от запуска», — говорится в сообщении его офиса в Twitter, добавив, что он будет сотрудничать со своим союзником США, Южной Кореей и другими странами и сделает все возможное для сбора и анализа информации о любом запуске.

Южная Корея присоединилась к Японии, призывая изолированный Север отменить запланированный запуск спутника.

«Если Северная Корея пойдет вперед, она заплатит за это и пострадает», — заявил представитель министерства иностранных дел Южной Кореи в заявлении, в котором призвал Северную Корею отозвать свой «незаконный» план запуска.

Министерство добавило, что Ким Джун, специальный посланник Юга по вопросам мира и безопасности на полуострове, провел трехсторонний телефонный разговор со своими коллегами из Японии и США.

Она добавила, что они договорились тесно сотрудничать, чтобы возглавить единый ответ международного сообщества на запланированный Пхеньяном запуск спутника.

Северная Корея несколько раз пыталась запустить спутники «наблюдения за Землей», два из которых, похоже, были успешно выведены на орбиту, последний — в 2016 году.

В мае ее руководитель Ким Чен Ын проинспектировал объект военного спутника, сообщает ЦТАК.

В апреле Япония направила в Восточно-Китайское море эсминец с ракетами-перехватчиками SM-3, способными поражать цели в космосе, а на острова Окинава были направлены наземные ракеты PAC-3, предназначенные для поражения боеголовок ближе к земле.

«Правительство знает, что существует вероятность того, что спутник может пройти через территорию нашей страны», — заявил главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно на очередном брифинге после того, как Северная Корея проинформировала японскую береговую охрану о плане.

Государственные СМИ Северной Кореи подвергли критике планы своих соперников, Японии, Южной Кореи и Соединенных Штатов, по обмену данными о запусках своих ракет в режиме реального времени, описывая, что эти трое обсуждают «порочные меры» для более тесного военного сотрудничества.

Дополнительные репортажи Хёнсу Йима в Сеуле, Нобухиро Кубо, Элейн Лиз, Сатоши Сугиямы и Тима Келли в Токио; Дополнительные репортажи Джо Мин Пак в Сеуле и Дэвида Долана в Токио; Под редакцией Роберта Перселла

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