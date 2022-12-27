Япония просит своих страховщиков сохранить военное морское прикрытие для перевозчиков СПГ в российских водах

ТОКИО (Рейтер) — Правительство обратилось к страховщикам с просьбой взять на себя дополнительные риски, чтобы продолжать предоставлять морское страхование судовладельцам СПГ в российских водах, сообщил высокопоставленный чиновник министерства промышленности Японии.

Агентство финансовых услуг и Агентство природных ресурсов и энергетики сделали этот редкий запрос в совместном письме в Генеральную страховую ассоциацию страны. Чиновник сообщил агентству Рейтер, что Токио хочет, чтобы Япония продолжала импортировать сжиженный природный газ из проекта «Сахалин-2» в Россию.

«Управление финансовых услуг и НАРЭ обратились к страховщикам с просьбой принять меры, чтобы продолжать предлагать морское военное страхование судовладельцам для транспортировки СПГ «Сахалин-2», поскольку это имеет центральное значение для энергетической безопасности Японии», — сказал чиновник.

Этот шаг был сделан после того, как Tokio Marine, Nichido Fire Insurance, Sumpo Japan Insurance и Mitsui Sumitomo Insurance в пятницу заявили судовладельцам, что с 1 января они прекратят предлагать морское страхование, которое покрывает повреждения кораблей в результате военных действий в российских водах.

Решения были приняты после того, как перестраховщики предупредили, что больше не будут брать на себя риски, связанные с военными судами.

Но в понедельник три компании заявили, что ведут переговоры с другими перестраховщиками о предоставлении покрытия. Прочитайте больше

Комплекс на острове Сахалин на Дальнем Востоке России частично принадлежит «Газпрому». (ГАЗП.ММ) и японские торговые дома, на долю которых приходится 9% импорта СПГ в Японию.

Представитель FSA сказал: «Страхование СПГ является главным приоритетом правительства, и мы попросили страховые компании сотрудничать в этом отношении».

В ответ на письмо представители Tokio Marine, Sumpo Japan и Mitsui Sumitomo сообщили агентству Reuters, что они будут продолжать искать дополнительную поддержку у перестраховщиков в отношении военного страхования, чтобы в следующем году они могли обеспечить морское военное страхование.

Источники в отрасли сообщили, что страховщики могут отказаться страховать самолеты, направляющиеся в Украину, или суда, следующие через Черное море, поскольку перестраховщики, которые подписывают страховые компании, предлагают исключить этот регион из январских полисов.

Перестраховщики обычно продлевают свои 12-месячные контракты со страховыми клиентами 1 января, а это означает, что у них есть первая возможность уменьшить риски с начала войны в Украине после того, как в этом году они понесли убытки, связанные с конфликтом и ураганом Ян во Флориде. .

(Отчетность Юки Упайаши) Под редакцией Шри Наваратнама и Мураликумара Анантарамана

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.