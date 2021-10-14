Япония распускает парламент, открывая путь к всеобщим выборам

ТОКИО (Рейтер) – Япония распустила свой парламент в четверг, подготовив почву для выборов в конце месяца, на которых новый премьер-министр Фумио Кишида столкнется с непопулярной оппозицией в битве за то, кто может лучше всего справиться с пандемией. Экономи.

Опросы общественного мнения показывают, что Кишида имеет разумную общественную поддержку после 11 дней пребывания у власти, что является хорошим предзнаменованием для его цели сохранить большинство в Палате представителей для его ЛДП и партнера по коалиции Комейто.

«Я хочу использовать выборы, чтобы рассказать людям, что мы пытаемся сделать и к чему стремимся», – сказал Кишида репортерам, собравшимся в его офисе.

«У меня очень плотный график, но, как ни странно, я не чувствую усталости – я чувствую себя хорошо», – сказал Кишида, медитируя последние 11 дней.

Избиратели захотят увидеть правительство, которое планирует принять решительные меры, чтобы положить конец пандемии и восстановить экономику. Недавний опрос в газете Sankei показал, что около 48% говорят, что они хотят, чтобы администрация Кишиды в основном работала с коронавирусом, после чего следовало восстановление экономики и занятость.

Партия Кишиды рекламирует свои меры по борьбе с коронавирусом, включая предоставление в этом году оральных противовирусных препаратов, а также свое видение достижения «нового капитализма», ориентированного на экономический рост и перераспределение богатства.

Правящая партия также призвала к резкое увеличение В расходах на оборону, чтобы получить возможность уничтожать баллистические ракеты, на фоне все более настойчивой позиции Китая в отношении Тайваня.

самый большой Оппозиционная партияКонституционные демократы (CDPJ) во главе с Юкио Эдано подчеркнули Проблемы Например, он поддерживает однополые браки и разные фамилии для пар.

LDP по-прежнему социальная резервирование Хотя в сообществе был достигнут прогресс в области прав геев, Кишида сказал, что не поддерживает однополые браки.

Самая большая проблема, с которой сталкиваются конституционные демократы, – это низкий уровень поддержки. Недавний опрос ежедневной газеты Asahi Shimbun показал, что только 13% планировали голосовать за них, что намного ниже, чем 47% за ЛДП. В большинстве других опросов общественного мнения поддержка выражается одной цифрой.

Внимание Кишиды к перераспределению и экономическому росту стерло политические разногласия между ЛДП и ДПЯ.

Эдано сказал, что его партия, если она возьмет власть, сразу же направится к распределению богатства, чтобы начать расти.

«Повышение заработной платы и ее распределение после достижения роста». Так сказал (бывший премьер-министр Синдзо) Абэ. Но за последние восемь или девять лет не было ни роста, ни повышения заработной платы, – сказал Идано репортерам. – Если мы сначала не распределим богатство, роста не будет. Это явная разница (между двумя сторонами) ». Подробнее

Несколько округов уже ведутся, но кампания официально стартует 19 октября, а 31 октября состоится голосование. Ожидается, что Кишида проведет пресс-конференцию в четверг вечером.

(Репортаж Энтони Слодковски) Дополнительный репортаж Киёси Такенака. Редакция Джерри Дойла

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.